J.T. Miller s’occupe du Canadien

Tout comme le Canadien de Montréal, les Canucks brillent depuis qu’ils ont changé d’entraîneur. Mercredi à Vancouver, J.T. Miller a totalisé quatre points et les favoris locaux l’ont emporté 5 à 3.

Millier a notamment inscrit le but qui a donné l’avance aux Canucks pour de bon en début de troisième période après avoir subtilisé la rondelle à Jeff Petry en zone neutre. Il a ainsi permis à Bruce Boudreau de porter sa fiche à 21-8-4 depuis qu’il est à la barre de l’équipe.

Le Bleu-Blanc-Rouge termine pour sa part son voyage au Canada avec une fiche de 3-2-0. Le pilote Martin St-Louis a quant à lui subi un cinquième revers en 12 parties (7-5-0).

Encore Lehkonen

Artturi Lehkonen connaît d’excellents moments et il n’a montré aucun signe d’essoufflement contre les Canucks. Le Finlandais a inscrit deux buts, récoltant au moins un point dans un cinquième match de suite. Il a totalisé six buts et sept points au cours de cette séquence.

L’indiscipline a toutefois coûté cher au Canadien, qui a cédé deux fois en quatre séquences en infériorité numérique. Brock Boeser et Elias Pettersson ont déjoué Samuel Montembeault en pareilles circonstances, tandis que Travis Hamonic a soulevé la foule du Rogers Arena à 5 contre 5.

Rem Pitlick a redonné un peu d’espoir au Canadien lors des derniers instants du match en réduisant l’écart à un seul but, mais ses coéquipiers n’ont pas été en mesure de compléter la remontée. Bo Horvat a mis la touche finale dans une cage déserte.

Montembeault a finalement effectué 28 arrêts, contre 22 pour Thatcher Demko.

En bref

Jake Evans et Paul Byron retrouvaient leur place dans la formation. Michael Pezzetta et Mathieu Perreault ont été laissés de côté par St-Louis.

Le Tricolore sera brièvement de retour à la maison pour accueillir le Kraken de Seattle, samedi. Il sera ensuite de passage à Philadelphie le lendemain pour croiser le fer avec les Flyers.