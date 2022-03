Après deux annulations, le Salon de l'habitation de Montréal est de retour à pleine capacité. Une première dans la province depuis deux ans.

La symbolique est forte: 50 minutes après le début de l'édition 2020, le Québec s'était mis sur pause. Les exposants avaient dû tout remballer en vitesse.

Cette fois, mis à part le lavage des mains à l'entrée et les masques, le retour à la normale est bien perceptible au Palais des congrès, où l’événement a lieu.

Jean Saad, le directeur du Salon était visiblement très heureux de pouvoir tenir cette édition en présentiel, d’autant plus que le nombre d’exposants ravira sans doute les visiteurs.

«On a plus que 300 exposants, mais à la base, ce salon, c'est on dirait un 20% de plus d'exposants», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles.

Les entreprises qui participent à l’événement attendaient elles aussi impatiemment ce premier bain de foule depuis le début de la pandémie.

«On se souhaite que le pire soit derrière nous et qu'on ne retourne pas en arrière, qu'on continue à avancer par en avant et qu'on continue à retrouver la vie normale à 100%», a affirmé Dany Bonneville, coprésident des Industries Bonneville.

Au sein de l’équipe du Palais des congrès de Montréal, la reprise des activités après deux années plus difficiles fait aussi des heureux.

«C'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Palais. C'est une bonne nouvelle pour la reprise des activités. C'est une bonne nouvelle pour la reprise aussi de l'économie au centre-ville. Que des bonnes nouvelles!», s’est exclamée Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.