LHJMQ: l’Océanic privé d’Alex Drover à long terme

RIMOUSKI-L’attaquant de l’Océanic, Alex Drover, ratera plusieurs semaines d’action résultat d’une solide, mais légale, mise en échec du capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, Michaël Pellerin, mardi à Rimouski.

Il s’agit d’une lourde perte pour la troupe de Serge Beausoleil. Drover, l’un des trois joueurs de 19 ans de la formation avec Luka Verreault et William Dumoulin, est le deuxième meilleur pointeur de l’équipe avec 34 points. C’est un joueur très important en avantage numérique où il est utilisé comme pointeur.

« Drovie aurait dû remettre le disque à son défenseur. Il a gardé la rondelle un peu trop longtemps et il en paie le prix. On parle d’une absence à long terme dans son cas. C’est une autre victime de nos bandes en ciment. Ça fait 11 ans que j’en parle », a mentionné son entraîneur, Serge Beausoleil, après l’entraînement matinal des siens, ce jeudi.

Dumoulin secoué

Un autre attaquant de 19 ans, William Dumoulin, s’entraînait sans contact ce jeudi après un coup illégal d’un joueur des Sags, mercredi. « C’était ce qu’on appelle un « slow foot ». Nous avons envoyé l’enregistrement à la Ligue et le joueur (Étienne Tremblay-Mathieu) a été suspendu pour un match », a précisé Serge Beausoleil.

Les Remparts s’amènent

L’Océanic fera face à un énorme défi vendredi alors que les Remparts de Québec s’amènent au Bas-Saint-Laurent gonflés à bloc après une victoire de 11-0 face à l’Armada, mercredi. Depuis la reprise des activités, l’Océanic a bien fait contre les équipes de premiers plans, mais a connu plus de difficultés face aux clubs moins bien nantis.

« Pour une jeune équipe comme la nôtre, c’est plus facile de se préparer en fonction des gros clubs. La motivation est plus intense, mais elle est un peu plus difficile à maintenir face aux équipes de bas de classement. C’est là que nous manquons un peu de concentration en raison de la fatigue mentale. Nous avons des athlètes de pointe qui réagissent bien physiquement dans un calendrier aussi condensé. C’est la fatigue mentale qui a tendance à apparaître lors de certains matchs où on pense que ce sera plus facile », a commenté Serge Beausoleil.

Hamrla devant le filet

C’est Patrik Hamrla qui sera le gardien partant face aux Remparts après trois départs consécutifs de Gabriel Robert. « Je suis très content du développement de Gabriel. Il fait très bien pour une recrue de 18 ans, mais il doit encore corriger certaines choses, notamment éviter de perdre sa concentration après avoir accordé un but », a analysé le grand manitou de l’Océanic.

