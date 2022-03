Lock-out: la fin pour la Journée Jackie-Robinson?

Si le début de la prochaine saison du baseball majeur est bel et bien repoussé au 15 avril pour de nombreuses équipes, cela concorderait avec la Journée Jackie-Robinson.

En raison du présent lock-out, le commissaire Rob Manfred a effectivement annoncé, mercredi soir, que la campagne était retardée minimalement jusqu’à la mi-avril.

En résumé, 16 formations pourraient être en action dès le 14 avril, mais plusieurs autres, dont les Blue Jays de Toronto, ne commenceraient que le lendemain.

Force est d’admettre qu’il serait gênant de voir le baseball majeur devoir annuler d’autres séries de matchs et ne pas pouvoir rendre hommage convenablement à celui qui, comme joueur noir, a fait tomber les barrières en atteignant le baseball majeur, le 15 avril 1947, dans l’uniforme des Dodgers de Brooklyn.

«On doit jouer le 15 avril, a d’ailleurs lancé l’ancien gérant Bobby Valentine, comme un cri du cœur, dans une entrevue accordée au réseau de télévision SportsNet New York plus tôt cette semaine. Il y a toutes les mauvaises choses, mais aussi toutes les bonnes choses qu’a générées le baseball pour faire en sorte où nous en sommes aujourd’hui. On doit ramener le sourire au visage des amateurs... Il n’est pas question de rater une autre journée où l’on peut sourire après ces deux années bizarres où l’on a porté des masques, cette guerre en Europe et ce lock-out.»

Évidemment, le baseball majeur pourrait bien souligner le 75e anniversaire du premier match de Jackie Robinson plus tard dans la saison, mais selon Valentine, ce serait comme célébrer Noël un autre jour.

Ouverture contre les A’s à Toronto?

Traditionnellement, le 15 avril, tous les joueurs portent le numéro 42. Ce jour-là, parmi les équipes du baseball majeur, les Blue Jays doivent normalement accueillir les Athletics d’Oakland.

À propos de l’organisation torontoise, il a été rapporté jeudi que le lanceur Joe Biagani avait conclu un contrat des ligues mineures avec l’équipe, selon le site web du baseball majeur.

Concernant le lock-out, les négociations ont énormément avancé au cours des derniers jours, mais les dirigeants et l’Association des joueurs n’arrivent pas à s’entendre, entre autres, sur le dossier d’un éventuel repêchage pour les espoirs internationaux.

Rappelons que la dernière convention collective a pris fin le 2 décembre dernier et les propriétaires ont ensuite décrété un lock-out.