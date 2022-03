Mexique : un maire assassiné dans le fief d’un narco, cinq morts dans un possible affrontement

Un maire a été assassiné dans l’ouest du Mexique à Aguililla, ville natale du narcotrafiquant mexicain le plus recherché par les États-Unis qui ont offert 10 millions de dollars pour sa capture, ont indiqué les autorités.

• À lire aussi: États-Unis: un contrebandier cachait serpents et lézards cornus dans son pantalon

• À lire aussi: Mexique : neuf morts dans une attaque armée dans une région touristique

Cinq personnes ont également été tuées jeudi lors d’un affrontement présumé dans une autre localité du même État du Michoacán sur la côte pacifique, premier producteur mondial d’avocats et fief du narcoterrorisme.

Le maire d’Aguililla, 14 000 habitants, a été abattu par balles par des inconnus alors qu’il se trouvait à bord d’une camionnette de la mairie, près d’un terrain de football de la commune, ont indiqué à l’AFP des militaires arrivés sur les lieux du crime.

«Nous condamnons fermement le meurtre du maire d’Aguililla, César Arturo Valencia Caballero», a réagi sur Twitter Alfredo Ramirez Bedolla, gouverneur de l’État du Michoacán.

«J’ai donné des instructions pour que les évènements fassent l’objet d’une enquête approfondie, pour les clarifier dès que possible et pour punir les responsables», a ajouté le gouverneur.

Aguililla est la ville de naissance de Nemesio Oseguera dit «El Mencho», chef du puissant Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG).

Le CJNG fait partie de ces organisations criminelles qui blanchissent près de 25 milliards de dollars par an au Mexique, en ayant de plus en plus recours aux cryptomonnaies, a indiqué jeudi une agence spécialisée de l’ONU lors de la présentation d’un rapport.

Plus tôt dans la journée, le parquet du Michoacán a indiqué que cinq personnes avaient été assassinées dans la localité de Nuevo Parangaricutiro.

Mines antipersonnelles

Plusieurs véhicules transportant des hommes en armes ont fait une incursion dans la ville en s’emparant des installations municipales, où ils se sont affrontés à d’autres groupes armés, selon les premiers rapports.

Au total, 32 personnes armées ont été arrêtées après l’arrivée sur place d’effectifs de l’armée et de la Garde nationale.

L’armée s’était déployée début février à Aguililla, qui a vécu auparavant quasi assiégée par des groupes criminels, selon des témoignages collectés par l’AFP lors d’un reportage sur place fin février.

Les militaires ont même trouvé dans la zone des mines antipersonnelles, sans doute semées par le CJNG, une pratique nouvelle parmi les mafias mexicaines.

En début d’année, le CJNG a été accusé d’avoir lâché des explosifs sur le village de Tepalcatepec avec un drone.

Les États-Unis ont provisoirement suspendu en février l’importation d’avocats du Michoacán après qu’un de ses agents en inspection de routine pour vérifier les normes d’exportation a reçu des menaces.

Au 31 janvier 2022, le Michoacán était l’État le plus violent du Mexique, avec quelque 200 homicides enregistrés dans cet État, selon les chiffres officiels.

Au moins onze personnes ont sans doute été victimes d’un règlement de compte entre deux branches du CJNG le 28 février à San José au Michoacán, d’après les éléments de l’enquête.

En 2021, le Michoacán a enregistré 2 732 assassinats, 8 % des 33 315 homicides enregistrés dans tout le Mexique.