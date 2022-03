Plateau d’hospitalisations dans le Bas-Saint-Laurent

Presque toutes les mesures sanitaires seront levées dès samedi dans la province, même si le Bas-Saint-Laurent enregistre toujours un plateau en ce qui concerne les hospitalisations liées à la COVID-19.

La santé publique a donc demandé aux citoyens de demeurer vigilants puisque le virus circule toujours dans la région.

«C’est que la situation s’est améliorée et on est maintenant en transition vers une vie plus normale. Je pense qu’elle est bienvenue. En ce moment, ce qu’on doit se rappeler, c’est qu’on est encore en hiver. Je pense que les conditions météo vont nous le rappeler aussi. Et ça fait en sorte que le virus et les virus respiratoires-là ne sont pas disparus», a expliqué le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

«Donc, on veut juste s’assurer que les gens comprennent que ça va bien. On est en transition vers une vie plus normale, mais il faut rester prudent, malgré tout, parce que le virus peut encore atteindre plusieurs personnes et surtout des gens qui sont plus vulnérables», a-t-il ajouté.

Le Bas-Saint-Laurent comptait 22 hospitalisations, jeudi, dont cinq aux soins intensifs.

En incluant les tests rapides, la santé publique a estimé qu’il y a quelques centaines de cas rapportés chaque jour sur le territoire.

Une transition vers la vie plus normale s’effectue donc avec ces nouveaux assouplissements dès samedi. Les personnes qui ont eu un contact avec un cas de COVID-19 et qui n’ont pas de symptôme n’auront alors plus à s’isoler, mais elles devront toutefois porter le masque pendant 10 jours.

