Portage annonce la clôture de son troisième fonds

Portage Ventures, la branche de capital de risque de Sagard, a annoncé jeudi la clôture de son troisième fonds de capital de risque axé sur les investissements dans le secteur des technologies financières aux États-Unis, au Canada et en Europe.

À ce jour, Portage III a levé 616 millions $ US auprès d’investisseurs, «ce qui en fait l’un des plus grands fonds de capital de risque au monde axés sur les technologies financières en phase de démarrage», selon l’entreprise.

La clôture finale de Portage III aura lieu en avril 2022. La valeur globale de l’actif sous gestion de Portage Ventures, incluant le fonds I et II, a atteint 3,3 milliards $ US au 31 décembre 2021.

Ensemble, les trois fonds ont investi dans 62 entreprises dans le domaine des technologies financières, dans 13 pays. Aussi appelés «fintechs», il s’agit généralement d’entreprise en démarrage.

Le cofondateur et président-directeur général de Portage Ventures, Adam Felesky, s’est dit «fier» du parcours de l’entreprise, dont le premier fonds a été lancé en 2016.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer d’appuyer les entrepreneurs qui travaillent à redéfinir les services financiers dans nos secteurs d’investissement clés: la gestion de patrimoine et d’actifs, l’assurance et le financement des consommateurs et des petites entreprises», a -t-il déclaré par communiqué, jeudi.

Parmi les nouveaux partenaires investisseurs dans Portage III, on retrouve HarbourVest Partners, Kensington Capital Partners et Meridian Credit Union.

Ces derniers rejoignent d’autres importants investisseurs, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) et Eldridge.