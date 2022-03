Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Authentique et talentueux Fredz

Photo courtoisie

Du rap en français, des textes intelligents et sentis, des mélodies accrocheuses, un talent brut allié à la confiance de la jeunesse et des chansons comme de trop courtes histoires : difficile de ne pas tomber sous le charme de Fredz, rappeur montréalais de 19 ans à la voix et aux propos matures. « Quand j’étais petit, je m’imaginais au top d’une scène chanter comme Stromae », clame-t-il sur la pièce Astronaute. Le jeune artiste en est effectivement un fier descendant. Coups de cœur pour les pièces 3 accords, Astronaute et Écart type. (Sarah-Émilie Nault)

Astronaute ★★★★

► Un album de Fredz

Calme et réconfortant

Photo courtoisie

Le violoniste québécois Philippe Dunnigan lance un deuxième album qu’il a bâti durant la pandémie, avec ses amis musiciens qui font partie du groupe de Céline Dion. Ensemble est constitué de neuf titres majoritairement instrumentaux. On retrouve du néoclassique et des œuvres contemporaines avec un violon bien à l’avant-plan. La version instrumentale de la pièce Une faiblesse de Fannie Gaudette, qui ouvre l’album, est un très beau moment. Tout comme la valse-folk Ashokan Farewell de la série Civil War de Ken Burns. Il y a aussi des compositions de René Dupéré, François Dompierre, FM Lesieur et Michel Legrand. Un opus calme, réconfortant et qui porte à la réflexion. (Yves Leclerc)

Ensemble ★★★1⁄2

► Un album de Philippe Dunnigan

Retour en force

Photo courtoisie

Après 18 ans de carrière, Band of Horses aurait pu être sur le pilote automatique. Le groupe de Seattle est surtout connu pour son magnifique et épique morceau The Funeral, sorti en 2006, qui compte près de 300 millions d’écoutes sur Spotify. Sur Things Are Great, leur premier album en six ans, les musiciens nous ramènent ce qu’ils font de mieux : du rock inspiré et porté par de grandes envolées lyriques. Même si on s’essouffle un peu en fin de parcours, ce sixième album en carrière pour la bande à Ben Bridwell, qui a aussi agi comme coproducteur ici, s’avère très agréable à écouter. Un retour en force donc pour ce « groupe de chevaux ». (Raphaël Gendron-Martin)

Things Are Great ★★★1⁄2

► Un album de Band of Horses