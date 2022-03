«Présentement, ça rentre» -Lehkonen

VANCOUVER | Artturi Lehkonen n’a jamais agi comme un livre ouvert devant les médias. Dans les moments joyeux comme dans les moments plus sombres, le Finlandais pèse chacun de ses mots. Moteur offensif des siens avec deux buts et une passe, Lehkonen a offert une explication des plus simples à ses récents succès (6 buts, 2 passes à ses cinq derniers matchs).

• À lire aussi: Battu par J.T. Miller

« J’ai toujours senti que j’avais des occasions de marquer. Parfois, ça ne rentre pas. Présentement, ça rentre. J’essaie de trouver les ouvertures. Jake (Evans) et Rem ont fabriqué quelques jeux splendides pour moi aujourd’hui. »

-Artturi Lehkonen

À moins de deux semaines de la date limite des transactions, Lehkonen se retrouve au cœur de rumeurs. Kent Hughes aura besoin d’une très bonne offre pour se départir de ses services.

« Ce n’est pas la première saison que mon nom sort dans des rumeurs, je connais cette réalité. Mais je ne contrôle pas ça. Je n’y peux rien. Je peux juste chercher à jouer du mieux possible pour aider mon équipe à gagner. Je n’ai pas à bloquer les distractions. Je sais comment ça se déroule, je joue à Montréal depuis six ans. »

-Artturi Lehkonen

Martin St-Louis a décrit Lehkonen comme un joueur essentiel pour une équipe gagnante.

« Dans une équipe gagnante, tu trouves généralement des joueurs comme lui. C’est un joueur que les coachs aiment avoir dans une équipe. »

-Martin St-Louis

Samuel Montembeault a bloqué 28 des 32 tirs des Canucks. Après le match, le gardien de 25 ans a offert une analyse lucide de la soirée.

« On peut leur donner du crédit. C’est une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires. On le savait, en début de match, qu’ils allaient sortir fort. Les Canucks ont joué un bon match, ils étaient intenses, ils ne nous laissaient pas beaucoup d’espace et ils ont réussi à se créer des chances. On a quand même travaillé fort. À la fin, c’était serré. »

-Samuel Montembeault