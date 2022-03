Retrouver la liberté perdue: Bryan Adams lance un 15e opus intitulé So Happy it Hurts

Au pire de la pandémie, Bryan Adams a cru qu’il ne ferait peut-être plus jamais de tournées. Quelques mois plus tard, la machine était relancée avec six spectacles à Vegas, une tournée qui a été entreprise le 29 janvier au Portugal et un tout nouvel album.

L’auteur, compositeur et interprète lance, aujourd’hui, un 15e album studio intitulé So Happy it Hurts. La chanson titre So Happy it Hurts de même que les chansons On the Road, Kick Ass et Never Gonna Rain ont été dévoilées sous forme de simples au cours des derniers mois. Un phénomène de plus en plus présent.

« Les artistes, aujourd’hui, lancent un album et il disparaît une semaine après sa sortie. Lorsque les gens achètent un album, ce qui est de plus en plus rare de nos jours, ils veulent être certains qu’ils vont pouvoir l’apprécier. Ils ont, avec cette façon de faire, une idée globale d’un disque par l’entremise de quelques chansons, comparativement à une seule », a-t-il indiqué lors d’un entretien.

Les 12 chansons de So Happy it Hurts sont teintées par la pandémie qui a ébranlé la planète au cours des deux dernières années.

«Je précise que je n’ai jamais voulu capitaliser là-dessus. Mes intentions étaient uniquement de faire un album qui correspondait à l’époque actuelle », a-t-il fait remarquer.

So Happy it Hurts aborde les sentiments de liberté que l’on retrouve après en avoir été privé. La pièce Never Gonna Rain parle de l’importance de vivre le moment présent et de tourner le négatif en positif. On the Road fait référence aux plaisirs associés à la tournée.

« Il y a eu des moments où je me suis demandé si nous pourrions faire de la tournée à nouveau. On se demandait tous ce qui était pour arriver. Nous étions tellement heureux lorsque nous avons lancé notre tournée le 29 janvier au Portugal. Tout le monde était content de sortir de la maison et de ressentir un sentiment de liberté », a-t-il lancé par l’entremise de la plateforme Zoom.

Le test de la voiture

Durant la pandémie, l’éternel rockeur et adolescent de 62 ans a écrit des chansons, a vécu en famille et s’est occupé de sa mère qui va avoir 94 ans. Il a aussi fait du vélo et il a commencé à pratiquer le tennis.

« Je ne suis pas très bon, mais j’ai eu énormément de plaisir à frapper le plus fort possible sur une balle », a-t-il laissé tomber.

Bryan Adams indique qu’il n’a pas changé sa façon d’écrire depuis ses débuts en 1980.

« J’écris sur des choses qui sont vraies et toutes simples. J’essaie d’établir des connexions avec ce qui se passe dans ma vie et auxquelles tout le monde peut se reconnaître et s’identifier », a-t-il mentionné.

Et ces chansons, le chanteur et guitariste leur fait subir le test de la voiture avant qu’elles se retrouvent sur un album.

« J’ai un petit radiocassette dans ma voiture. Je transfère mes chansons sur ce support et je vais les écouter dans la voiture. Si ça sonne bien, c’est un signe. Ça me permet aussi de comparer avec ce que l’on peut entendre sur les ondes. Si je sens que ça ne rock pas assez, si c’est trop lent, je la retravaille. Je me donne de l’espace et du temps pour travailler et prendre les bonnes décisions », a-t-il expliqué.

Les paroles de la chanson I Ain’t Worth Shit Without You parle du pouvoir qu’ont les femmes.

« On pense, nous, les hommes, que nous sommes en charge et que nous avons les choses sous contrôle, mais ce n’est pas le cas. Les femmes contrôlent le monde et ce n’est pas une mauvaise chose », a-t-il dit.

L’auteur, compositeur et interprète qui a donné des concerts en Ukraine et en Russie, dans le passé, croit que l’actuel conflit n’existerait pas avec des femmes au pouvoir.

« Ça, j’en suis convaincu. Le monde serait meilleur », a-t-il fait savoir.

Bryan Adams est présentement sur la route, jusqu’en décembre 2022, avec une série de concerts en Europe. Des arrêts sont prévus à Alma, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal et Québec au début du mois de septembre.

