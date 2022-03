Séries Mania Forum: plusieurs séries d'ici en quête de diffuseurs à l'international

Un contingent québécois record va converger à la fin du mois vers Lille, en France, pour vendre notre télé au monde entier à l’occasion de l’événement Séries Mania Forum.

En tout, une soixantaine de professionnels de l’industrie télévisuelle du Québec boucleront leurs valises pour prendre part à ce rendez-vous du 22 au 24 mars, a indiqué la SODEC, jeudi, dans un communiqué.

Deux séries d’ici seront en compétition officielle au Festival Séries Mania, qui se déroule en parallèle, du 18 au 25 mars.

Il s’agit de la fiction «Le temps des framboises» produite par Trio Orange, qui figure dans la catégorie Panorama International, jury sur lequel siège la réalisatrice Sophie Deraspe. La série est scénarisée par Suzie Bouchard et Florence Longpré, et réalisée par Philippe Falardeau. Elle sera bientôt disponible sur Club illico.

La seconde est «Je ne suis pas un robot», une production d’Écho Média qui se retrouve dans la catégorie Compétition Formats Courts. «Je ne suis pas un robot» est scénarisée par Sandrine Viger-Beaulieu et Charles-Alex Durand, et réalisée par Mélanie Charbonneau.

Six séries en vedette

De plus, six nouvelles séries seront proposées dans «Coming Next from Québec», une section organisée par la SODEC, avec la complicité de CBC & Radio-Canada Distribution, Québecor Contenu et Bell Média. Chaque diffuseur peut y présenter deux séries prometteuses à l’international lors de «pitchs» de vente.

CBC & Radio-Canada Distribution portera «Larry» (Avenue Productions) et «Pour toi Flora» (Nish Media). Québecor Contenu misera sur «Lac-Noir» (Pixcom) et «Motel Paradis» (Zone3). Quant à Bell Média, elle vendra «Une affaire criminelle» (Productions Sovimage) et «Aller simple» (Sphère Média).

Deux séries québécoises figurent pour leur part dans la section Forum Exclusives, soit «Sans rendez-vous» (Aetios Productions) et «L’homme qui aimait trop» (Duo Productions).

Enfin, quatre séries se trouveront dans la vidéothèque de Séries Mania Forum. Les personnes accréditées pourront découvrir les deux premiers épisodes de «Le monde de Gabrielle Roy» (Zone 3 et Les Productions Rivard), «Lou et Sophie» (Passez Go), «Piégés» (Duo Productions) et «Virage» (KOTV).