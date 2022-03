Six lions fuyant la guerre en Ukraine réfugiés en Espagne et en Belgique

Six lions, des tigres et d’autres félins évacués d’Ukraine sont arrivés dans des refuges pour animaux situés en Espagne et en Belgique après un périlleux voyage en camion au cours duquel le véhicule s’est retrouvé face à des chars russes et dû éviter les zones bombardées, ont indiqué les associations qui les ont recueillis.

Les lions, ainsi que six tigres, deux autres félins et un chien sauvage, sont arrivés la semaine dernière dans un parc zoologique situé en Pologne en provenance d’un refuge pour animaux des environs de Kiev après un périple de deux jours en contournant les zones de guerre.

Quatre lions et un chien sauvage ont été recueillis mercredi à Alicante dans l’est de l’Espagne par un centre géré par l’association néerlandaise de protection des animaux AAP, a indiqué cette organisation dans un communiqué.

Les lions vivaient dans un refuge situé près de Kiev après avoir été secouru, ayant subi auparavant des conditions de vie «horribles». L’un d’eux, appelé Gyz, était enfermé dans «une petite cage dans un centre commercial».

Un autre lion, Flori, était confiné en tant qu’animal de compagnie dans un petit appartement où il était nourri avec des aliments pour chat tandis qu’un autre, Nila, avait été secouru après avoir vécu enfermé dans un nightclub où il était chargé de «divertir les consommateurs».

«Ce sera un défi d’améliorer leur santé fragile, petit à petit, grâce à un régime approprié, de l’exercice et du repos», a ajouté l’association.

Deux autres lions nommés Tsar et Jamil ont été pris en charge mercredi par le centre Natuurhulpcentrum situé dans la province de Limburg dans l’est de la Belgique, a indiqué l’association sur Facebook.

Les animaux resteront en quarantaine pendant trois mois.

Les autres animaux, six tigres et deux félins, sont jusqu’à présent restés au zoo à Poznan dans l’ouest de la Pologne.

Le camion qui a parcouru près de 1 000 km jusqu’à la frontière polonaise s’est retrouvé à un endroit face à des chars russes et a dû contourner la région de Jitomir (ouest de l’Ukraine) bombardée par les forces russes, a indiqué un porte-parole du parc zoologique.

À la frontière, les animaux ont été transférés dans un camion polonais tandis que le conducteur ukrainien est revenu chez lui pour retrouver ses enfants.