Tentative de meurtre: un homme d’affaires filmé avec un des accusés

Au moins un des deux hommes accusés d’avoir tenté de tuer un avocat en Montérégie en 2020 aurait été aperçu à de multiples reprises en compagnie de celui qui leur aurait proposé ce sordide contrat.

« On voit M. Malo et M. Ndiaye se parler de très près. On se rappelle que c’était en début de pandémie », a décrit jeudi au tribunal Nathalie Paulin, enquêtrice à la Sûreté du Québec (SQ), en visionnant des extraits vidéo, durant le procès de Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, 42 ans, et de Daouda Dieng, 36 ans.

Ils sont entre autres accusés de tentative de meurtre et d’intimidation sur l’avocat Nicholas Daudelin, le 26 mars 2020, à Mont-Saint-Hilaire. Ils se seraient présentés chez l’homme de 32 ans, puis l’un d’eux aurait tiré à travers sa porte d’entrée, l’atteignant à une jambe.

Dans les jours précédant et suivant cet attentat, Ndiaye, qui a été identifié par l’équipe de filature, aurait fait plusieurs allées et venues au bureau du promoteur immobilier Jean-François Malo, rue Saint-Louis, à Joliette, dans Lanaudière.

Selon la théorie de la poursuite, c’est Malo, aussi accusé dans cette affaire, qui a commandé l’attaque.

À l’époque, il était en plein litige civil de plusieurs millions de dollars avec le Mouvement Desjardins, que représentait Me Daudelin.

Caméra cachée

Une caméra installée par les autorités en face de l’immeuble où travaille l’homme d’affaires, dans le cadre d’une autre enquête qui l’impliquait, aurait aussi capté ses interactions avec Ndiaye, entre le 13 mars et le 28 avril 2020.

Des visites seraient même survenues la veille et le jour du crime. Sur certains extraits, Ndiaye tiendrait un porte-documents à la main.

D’autres individus y auraient été aperçus, mais ils n’ont pas été identifiés par la SQ. L’un d’eux pourrait toutefois être Dieng, d’après les descriptions physiques que les enquêteurs ont faites de lui.

Sur le balcon

Le 24 avril, on voit Ndiaye et Malo discuter pendant quelques minutes sur le balcon, à proximité l’un de l’autre. Ndiaye semble lui exhiber quelque chose sur son cellulaire pendant près de deux minutes.

L’enquêtrice Paulin a affirmé que son équipe avait pu confirmer que l’homme de grande taille et sans cheveux était bel et bien Ndiaye.

« M. Malo, je peux vous le décrire, car il replace toujours ses pantalons », a-t-elle poursuivi, notant que l’homme portant des lunettes de soleil est souvent vêtu d’un polo.

Jean-François Malo subira un procès séparé ultérieurement.

Le procès devant le juge Stéphane Godri reprendra lundi au palais de justice de Longueuil.