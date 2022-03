Trois-Rivières: un projet de CPE en milieu industriel est refusé

Malgré le contexte de forte pénurie de main-d’œuvre, le ministère de la Famille a refusé la création d’un centre de la petite enfance de 80 places dans la zone industrielle nord de Trois-Rivières, en Mauricie.

La décision a semé beaucoup de désappointement et de questionnement. Le ministère a principalement justifié son refus par le fait que ce projet de CPE était situé à l’extérieur du périmètre d’implantation déterminé pour Trois-Rivières.

Le groupe Bellemare s’en était fait le promoteur, non seulement pour ses besoins internes, mais aussi pour ceux de l’ensemble des PME actives dans ce secteur.

«C’est vraiment une raison administrative parce qu’on n’est pas tout à fait dans la bonne région. On est dans le nord alors que les places disponibles sont dans les secteurs Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières Ouest», a expliqué sur le ton de la déception Alexandra Ducharme, directrice des opérations au Groupe Bellemare.

L’entreprise AAR, qui entretient des aéronefs tout près dans la zone aéroportuaire de Trois-Rivières, comptait sur ce service pour faciliter son recrutement et retenir son personnel en place.

«C’est un des bénéfices qui est très en demande par nos employés que celui de l’accès aux services de garderie», a fait valoir Stéphane Rochette, directeur d’AAR Corporation.

Le maire de Trois-Rivières s’est désolé de cette décision, d’autant plus que la Ville avait lancé une campagne pour la création de nouvelles places en février.

«C’est difficile de comprendre les motifs selon lesquels on peut refuser un tel projet alors qu’on est à voir comment on peut être agiles, comment on peut être créatifs dans la mise en place de nouvelles places en garderie», a plaidé le maire Jean Lamarche.

Des pressions politiques seront maintenant exercées pour que le refus soit reconsidéré.