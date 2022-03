Un marché public devrait voir le jour à Beauport cet été

L’arrondissement Beauport devrait avoir son propre marché public cet été, au parc Girardin, près de l’avenue Royale.

La conseillère beauportoise Isabelle Roy a vendu la mèche lors de la dernière séance du conseil municipal, au moment où les élus ont adopté des modifications réglementaires visant à simplifier le déploiement de l’agriculture urbaine.

« Ça va être un élément vraiment “facilitateur” pour la vente de produits maraîchers partout sur le territoire de la Ville de Québec et c’est certainement une nouvelle qui sera fort bienvenue à Beauport puisqu’on a une communauté qui se mobilise pour la création d’un marché public », avait-elle déclaré en séance publique lundi dernier.

Jointe par Le Journal, l’instigatrice du projet, Marie-Hélène Ross, confirme que celui-ci a « neuf chances sur dix » de se concrétiser. « Je me garde une petite gêne parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver », a-t-elle confié, préférant jouer de prudence avant d’officialiser la chose.

Mobilisation sur Facebook

L’idée, lancée sur Facebook l’automne dernier, a fait boule de neige. Le groupe compte maintenant plus de 800 membres. Onze personnes s’impliquent bénévolement dans le projet.

La Corporation de développement communautaire de Beauport soutient l’initiative citoyenne, en attendant la création d’un nouvel OBNL (organisme à but non lucratif). Les gouvernements et la Ville de Québec ont été mis dans le coup.

« On a un beau noyau autour de la table. On veut faire notre part dans la communauté. Ça va bon train », expose Mme Ross, qui souhaite ouvrir le marché « au moins huit samedis » cet été, en juillet et en août.

« On ne veut pas nuire à celui de Limoilou, qui a lieu le dimanche. On veut être complémentaire. C’est aussi une façon de ramener des gens dans le bas de Beauport qui est un peu laissé pour compte », a-t-elle ajouté, disant s’inspirer du marché de Cap-Rouge qui a vu le jour l’an dernier.

Au-delà des fruits et légumes, on envisage aussi un volet artisan. La petite scène du parc Girardin offre aussi « de belles possibilités d’animation », fait valoir la conseillère Isabelle Roy.

Sept autres marchés publics

En plus du Grand Marché à ExpoCité et du Marché public de Sainte-Foy, l’agglomération de Québec compte actuellement cinq marchés de quartier avec ceux de Cap-Rouge (parc des Écores), Saint-Sauveur (parc Durocher), Limoilou (3e Avenue), Saint-Jean-Baptiste (parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste) et Saint-Augustin (parc du Millénaire).