«Un plateau incroyable» -Nicklas Backstrom

Dans l’ombre d’Alexander Ovechkin à Washington, Nicklas Backstrom s’est joint à un groupe sélect en amassant un 1000e point dans la Ligue nationale de hockey, mercredi, dans une cause perdante face aux Oilers d’Edmonton.

Le centre n’est devenu que le deuxième joueur à amasser 1000 points dans l’uniforme des Capitals, après, bien entendu, le célèbre numéro 8. Backstrom a marqué en deuxième période contre les Oilers, avant de revenir à la charge au troisième engagement en se faisant complice de T.J. Oshie en avantage numérique.

Fidèle à son habitude, le Suédois a tu ses exploits individuels pour parler davantage de son équipe.

«Évidemment, c’est très important pour moi. C’est un plateau incroyable, alors je suis vraiment heureux», a-t-il néanmoins mentionné, en conférence de presse.

L’exploit de Backstrom est étroitement lié à la performance d’Oshie. Ce dernier s’est rendu coupable d’un hors-jeu au deuxième vingt, ce qui a annulé le 1000e point de son coéquipier.

«Tous les gars sont venus me voir pour célébrer et j’ai dit, “je crois que c’était hors-jeu”, parce que j’ai vu [la rondelle] rebondir sur le pied d’Oshie. Ça arrive», a indiqué Backstrom, qui a vu l’ailier se reprendre rapidement en acceptant l’une de ses remises.

«J’avais presque déjà dépensé toute mon énergie pendant la célébration pour le premier, a blagué Oshie. Quel exploit incroyable! Les gars espèrent jouer un match dans la ligue et ensuite espèrent en jouer 100, puis 1000, et atteindre 1000 points, ce n’est réservé qu’à l’élite.»

Le sixième Suédois

Backstrom, sélectionné au quatrième rang du repêchage de 2006, n’est que le 93e joueur à réaliser pareil fait d’armes, et le sixième Suédois. Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Nicklas Lidstrom et les jumeaux Henrik et Daniel Sedin l’ont accompli avant lui.

«C’est un accomplissement incroyable d’atteindre ça, et le match qu’il a connu le prouve et est un bon indicateur de comment il en est arrivé là. Il est tellement un joueur d’impact pour nous», a vanté l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

Bien entendu, Connor McDavid a dû gâcher la soirée de Backstrom avec un filet en prolongation, pour permettre aux siens de l’emporter 4 à 3. Avec son second de la rencontre, Oshie avait précédemment nivelé la marque avec 1,8 s à faire au temps régulier.

Âgé de 34 ans, Backstrom a amassé 20 points en 26 rencontres cette saison. Il a été ralenti en début de campagne par une blessure à la hanche gauche, en plus de rater quelques rencontres en raison de la COVID-19.

