Une chance sur le trio d’Eichel pour Roy

Après sept saisons passées dans l’organisation des Sabres, c’est ce soir [jeudi] que Jack Eichel, désormais membre des Golden Knights de Vegas, effectuera son grand retour à Buffalo.

À l’occasion d’un entretien sur les ondes de TVA Sports, le Québécois Nicolas Roy, qui partage le même vestiaire qu’Eichel, a bien voulu parler des états d’âme de son coéquipier à quelques heures du duel entre le club de la capitale du jeu et les Sabres.

«C’est certain qu’il est un peu nerveux. Il a vécu de belles années à Buffalo en tant que capitaine et il a aussi un sentiment d’appartenance avec les Golden Knights, a d’abord relaté Roy. Ce sera spécial pour Jack.»

Mardi, Roy a eu l’occasion d’évoluer sur le même trio que le talentueux américain. Questionné sur la façon dont il avait abordé cette partie, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a offert une réponse intéressante.

«J’essaie de jouer de la même manière, mais c’est certain que c’est un joueur d’exception, probablement l’un des meilleurs de la LNH. J’essaie de lui faire de l’espace, de jouer physique et d’aller chercher les rondelles libres dans les coins de patinoire. Ensuite, c’est simplement de lui remettre la rondelle et je sais qu’il en fera quelque chose de bien!»

Roy, un joueur de centre «de formation», a joué à l’aile droite lors de ce fameux match où il a été jumelé à Eichel. Mais préfère-t-il jouer à l’aile sur un premier trio... ou au centre sur une deuxième ou troisième unité?

«Bonne question! J’ai de la misère à répondre à ça... J’ai toujours été un joueur de centre et c’est la position où je suis le plus à l’aise, où j’ai l’impression que j’aide le plus l’équipe à gagner. Mais pour avoir la chance de jouer avec Eichel et Pacioretty, je dois jouer à l’aile et j’accepte aussi cette option-là à 100%.»