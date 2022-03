Unifor s’oppose à la privatisation du corridor de VIA Rail

Le syndicat Unifor entend s’opposer au partenariat public-privé annoncé par le gouvernement fédéral concernant le corridor Québec-Windsor de VIA Rail.

Ottawa a lancé mercredi un appel d’offres au secteur privé pour couvrir le service du corridor à haute fréquence de VIA Rail.

Pour contrer le projet des P3 du corridor, le syndicat a lancé une campagne nationale «Remettons le Canada sur les rails: investissons dans le transport ferroviaire de passagers» pour plaider un cadre législatif favorable aux services ferroviaires publics.

«La privatisation des transports se traduit par des coûts plus élevés, des promesses non tenues, un service de moins bonne qualité et la fermeture d'itinéraires», a indiqué Scott Doherty, négociateur principal d'Unifor pour le secteur ferroviaire.

«Les P3 profitent à des entreprises où les travailleuses et les travailleurs sont moins bien rémunérés et vivent dans l'insécurité d'emploi, et entraînent souvent des risques pour la santé et la sécurité», a-t-il mentionné.

Le corridor Québec-Windsor représente plus de 90 % de la clientèle de VIA Rail et près de 75 % de ses revenus, selon le syndicat qui estime que la privatisation de ce corridor risque d’impacter l’ensemble du système VIA Rail.

«Les Canadiens veulent des investissements dans le transport ferroviaire de passagers qui soit de propriété et d'exploitation publiques, et non pas un plan qui verse des fonds publics dans des profits privés», a déclaré Jenn Murray, présidente du Conseil ferroviaire d'Unifor.