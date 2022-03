DE CHAMPLAIN, Francine



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Francine de Champlain survenu le jeudi 11 novembre 2021. Elle laisse, dans la tristesse et l'espérance, ses proches, et ses ami(e)s de toujours qui l'ont aidée, accompagnée et soutenue tout au long de sa longue maladie. Elle quitte sa chère tante Germaine ainsi que des cousins et cousines. Elle était la fille de feu Maurice de Champlain et de feu Paule Chaussé. Elle était la sœur de feu Pierre, Jean et Constance. Francine était une amoureuse de la vie, de la nature et de la musique. Elle adorait les sports et les voyages. Éprise de justice et de partage, le droit a été l'une de ses passions. Elle a été l'un des membres fondateurs de la Maison Dauphine, havre d'accueil pour les jeunes de la rue, à Québec. Elle tient à remercier les intervenants, les bénévoles et les membres de son groupe de soutien au Centre de jour de la Maison Michel Sarrazin, pour leur aide et précieux réconfort. Elle remercie particulièrement la Dre Hélène l'Espérance pour sa disponibilité, sa sensibilité et sa présence réconfortante.Parents et amis recevront les condoléances à la, à compter de 13h.Si vous le désirez, toute marque de sympathie peut être exprimée par un don à sa mémoire, à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin qui l'imputera au Fonds Francine de Champlain, fonds philanthropique qu'elle a créé au sein de cette fondation, afin de soutenir le Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin.