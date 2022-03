À propos des frustrations qui nous font exagérer

Je réagis aux propos de celle qui est enragée contre les machos et pour qui les gais sont les seuls hommes qui aiment vraiment les femmes. À mes yeux, les seuls hommes qui méprisent les femmes sont ceux qui acceptent de se prêter à des relations tarifées avec certaines d’entre elles. J’en connais tellement ! J’oserais même avancer que la grande majorité des relations sont comme ça. Les hommes se laissent manipuler, et à force de comprendre que la relation homme-femme n’est qu’une affaire de fric, ils perdent tout respect envers leur conjointe.

Moi qui vogue vers la soixantaine, j’ai espéré toute ma vie être aimé pour moi-même, par une jolie femme. Ce ne fut pas un grand succès. Je me dis souvent que j’aurais peut-être dû dépenser davantage, en acceptant le principe que pour avoir une femme à ton goût, ça passe toujours par là. Mais je ne l’ai jamais fait.

Probablement que d’avoir toujours travaillé dans des domaines où les femmes étaient absentes n’a pas aidé. J’ai fait mon chemin en solo, la plupart du temps, à mon grand regret. Mais pour répondre à cette dame, je n’ai jamais été un homme de type macho, comme ce qu’elle décrit. J’étais plutôt du type tranquille, introverti et compréhensif. En passant, exactement le genre de ceux que les femmes trompent avec des machos. Je n’ai cependant jamais levé la main sur une femme, pas plus que je n’en ai trompé aucune. J’ai toujours préféré rester seul, au lieu de me mettre en couple avec n’importe qui.

Pour parler comme elle le fait, j’imagine qu’elle a probablement été malchanceuse en amour et que ça l’a rendue amère. Un peu comme moi, finalement. C’est bien connu qu’en raison de notre frustration, on a toujours tendance à exagérer nos propos.

D.

Je trouve intéressant, en même temps qu’admirable, l’exercice que vous avez fait de réagir à une lettre et d’analyser ensuite votre réponse comme vous le faisiez du texte de cette personne. Votre lucidité vous honore, et je suis d’accord avec le fait que lorsqu’on est frustré, notre grille d’analyse reste coincée à l’intérieur de notre obsession, au point de nous priver de toute objectivité. Mais comme vous en êtes conscient, vous êtes encore capable de faire la balance entre la réalité et votre impression de celle-ci.