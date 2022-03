Augmentation de l’emploi au Québec en février, taux de chômage en baisse

L’emploi au Québec a augmenté de 82 000 (+1,9 %) en février et le taux de chômage a diminué de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 4,5 %, selon Statistique Canada.

• À lire aussi: Les choses à considérer avant d'investir en temps de guerre

Les hausses les plus marquées de l’emploi ont été enregistrées dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration; de la culture et des loisirs ainsi que dans le domaine du commerce de gros et de détail.

Le nombre de personnes qui travaillent dans l’information, la culture et les loisirs a d’ailleurs dépassé son niveau prépandémique, avec une hausse de 73 000 (+9,9%) pour le mois de février.

«La majeure partie de l'augmentation est survenue en Ontario et au Québec, où les gyms, les centres de conditionnement physique et d'autres lieux intérieurs ont rouvert, mais étaient encore assujettis à certaines limites de capacité d'accueil», a indiqué l’agence fédérale.

La hausse de l’emploi a d’ailleurs été observée à l’échelle du pays, avec une progression de 1,8%. Le taux de chômage s’est quant à lui établi à 5,5%, en baissant d’un point.

À VOIR AUSSI...