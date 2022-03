Augmentation des dépenses et baisse de revenus: les Canadiens ont vu leurs épargnes diminuer

Une augmentation des dépenses et une diminution des revenus ont provoqué une baisse des épargnes chez les ménages canadiens, a indiqué Statistique Canada dans un rapport publié vendredi.

Le déconfinement ayant eu lieu durant la deuxième moitié de l’année 2021 a poussé les ménages à augmenter leurs habitudes de consommation.

Sur une base désaisonnalisée, les dépenses des ménages ont connu une hausse de 1,3 % lors du quatrième trimestre, et ce, malgré l’arrivée de la cinquième vague et du variant Omicron en décembre.

Bien que le salaire moyen des employés a augmenté de 1,9 % au cours du dernier trimestre de 2021, le revenu moyen de ménage a diminué (-1,3 %). L’arrêt des programmes d’aides gouvernementaux, tel que la PCRE, a contribué à cette baisse, alors que les transferts gouvernementaux ont diminué de 11,9 %.

«Cette diminution du revenu disponible des ménages, conjuguée à l'augmentation de leurs dépenses de consommation, a donné lieu à une baisse de l'épargne nette des ménages», a indiqué l’agence fédérale.

Ainsi, le taux d’épargne s’est établi à 6,4 % au terme du quatrième trimestre, quand il atteignait 9 % à la fin du troisième trimestre.

Bien que le taux d’épargne soit inférieur à ce qui a été enregistré pendant une bonne partie de la pandémie, il demeure supérieur aux niveaux prépandémiques.

Sur le marché du crédit, la dette des ménages en proportion du revenu a connu une augmentation pour atteindre un taux record de 186,2 %. Une hausse attribuée, selon Statistique Canada, à une augmentation de la dette des ménages (+1,9 %), accompagnée d’une baisse de revenu.

Marché immobilier, hausse des prêts hypothécaires

Si le prix des maisons est en hausse constante, la demande de prêts hypothécaires a atteint des niveaux record. Ainsi, le prix de vente moyen a augmenté de 6,8 % comparativement au troisième trimestre.

On note aussi un creux record des stocks disponibles sur le marché immobilier. L’activité immobilière a donc été nettement plus importante au quatrième trimestre 2021 qu’au même trimestre des années précédentes.

«La forte activité d'emprunt a fait augmenter la dette totale sur le marché du crédit (crédit à la consommation et prêts hypothécaires et non hypothécaires), qui s'est chiffrée à 2 654 milliards $», a ainsi fait savoir Statistique Canada, alors que la dette hypothécaire est établie à 1 952,9 milliards $. Les prêts non hypothécaires, pour leur part, se chiffrent à 701,1 milliards $.

