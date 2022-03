Convois russes dispersés: pas une bonne nouvelle

L’imposante colonne de chars d’assaut russes qui se dirigeait vers Kyïv s’est repliée et dispersée après des attaques et embuscades des forces ukrainiennes.

Si certains peuvent y voir une bonne nouvelle, ce n’est pas nécessairement le cas selon Charles-Philippe David, fondateur​ de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM.

Ces colonnes de blindés russes étaient très vulnérables aux attaques de petits groupes de militaires et civils, qui armés de missile Javelin notamment, arrivent à neutraliser les chars d’assaut et à les faire reculer.

La stratégie des Russes d’entrer dans les faubourgs près de Kyïv comme s’ils étaient en terrain neutre et non pas en terrain ennemi, n’était pas la bonne, mais les Russes ont mis du temps à le comprendre.

«L’éparpillement ou la fragmentation de ce convoi au nord-ouest de Kyïv... Il a été décentralisé ou dispersé pour être mieux protégé. Ça évidemment ça veut dire que l’armée russe a finalement compris. Les colonnes qui doivent attaquer Kyïv ne doivent pas le faire en rangs ordonnés parce qu’ils sont extrêmement vulnérables», explique M. David.

Si les russes se dispersent il sera plus difficile pour les petits groupes armés ukrainiens de les surprendre pour les attaquer. Les Ukrainiens ont bénéficié de l’incompétence de l’armée russe, mais cet ajustement de l’envahisseur arrive en retard.

«Les Russes ont perdu plusieurs de leurs généraux sur le terrain. Ça veut dire que même au sommet de la hiérarchie militaire, le plan n’a pas été très bien conçu. Ça ne veut pas dire que pour les Ukrainiens il y a de quoi se réjouir, mais c’est de dire que la guerre va être plus longue que prévu», détaille Charles-Philippe David.

Il demeure convaincu que Poutine a sous-estimé la défense ukrainienne, la population ainsi que la résilience du président.

«Ils pensaient vraiment aller rapidement jusqu’à Kyïv, et régler tout ça en une semaine. [...] Ça, c’est certain, le président russe a totalement sous-estimé à la fois la résistance des Ukrainiens et la réaction occidentale.»

Livraison des armes

La stratégie de Poutine d’attaque l’Ukraine sur plusieurs fronts, qui requiert énormément d’hommes et de ressources, a été questionnée par des experts.

Pourquoi Poutine en fait-il autant en même temps partout sur le territoire?

Pour Charles-Philippe David, cette façon d’attaquer plusieurs régions en même temps risque de ralentir l’approvisionnement en armes qui arrivent principalement par l’ouest du pays, à Lviv, notamment.

«Les Russes visent des villes nouvelles, des lieux nouveaux. C’est inquiétant parce que c’est par là que transitent les armes, les équipements militaires fournis par les pays européens de l’ouest à l’Ukraine. Si les armes ne se rendent pas à destination, ça affaiblit la ligne de défense ukrainienne autour de la capitale», note M. David.

Il n’est pas impossible de voir la Russie s’enliser en Ukraine et que la guerre devienne interminable, en faisant beaucoup de morts.

Selon l’expert, Poutine n’abandonnera jamais la prise du territoire et n’acceptera pas de solution diplomatique tant qu’il pense qu’il peut gagner.

