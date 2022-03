«DÉFI 20COEUR», prise 2

Vous vous souvenez peut-être de Jonathan Garneau, un vainqueur d’une chirurgie du cœur, qui avait mis sur pied son premier « DÉFI 20COEUR » en août 2021 au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). En à peine six mois, Jonathan avait réalisé le tour de force d’amasser 10 000 $ pour la Fondation de l’IUCPQ et avait réuni une cinquantaine de participants pour marcher avec lui sur au moins un des 20 segments du parcours totalisant 80 km. Les profits avaient été remis au Fonds dédié de chirurgie cardiaque dont la mission est de permettre l’acquisition d’équipements et de soutenir la recherche et l’enseignement dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Jonathan récidive. Il vient de lancer les inscriptions pour son 2e « DÉFI 20COEUR » qui se tiendra les 20 et 21 août 2022. Consultez sa page Facebook (www.facebook.com/defi20coeur) pour tous les détails. Sur la photo, Jonathan Garneau est entouré de son cardiologue, le Dr Mario Sénéchal (à gauche), et du chirurgien cardiaque Éric Charbonneau.

Omy et la YWCA

L’entreprise québécoise de soins de la peau sur mesure Omy Laboratoires voulait souligner la Journée internationale des droits des femmes, tenue mardi dernier, en redonnant à un organisme qui lui tient à cœur. C’est ainsi que depuis le 8 mars (et jusqu’à aujourd’hui) Omy Laboratoires versera 5 % de la totalité de ses ventes à la YWCA de Québec qui vient en aide aux filles et femmes en situations précaires et/ou d’itinérance. Pour Rachelle Séguin et Andrea Gomez (photo), présidentes et cofondatrices d’Omy Laboratoires, très impliquées auprès de diverses causes telles que l’entrepreneuriat au féminin, la diversité et les femmes en sciences, il est important de redonner aux femmes dans le besoin et de souligner le travail effectué par la YWCA jusqu’à maintenant et qui continue d’être fait au quotidien, pour un avenir meilleur.

D’un chic fou

La 10e soirée D’un chic fou, l’événement-bénéfice de la Fondation CERVO, sera présentée le mercredi 4 mai, dès 17 h au Centre Porsche Québec. En collaboration avec Noir Confetti, les invités auront droit à un parcours qui sollicitera leurs 5 sens en leur offrant des découvertes et des expériences, tout en mettant à l’avant-plan la démystification des maladies du cerveau. Cette soirée mémorable offrira aux épicuriens l’opportunité de vivre une soirée haute en couleur en excellente compagnie, tout en contribuant à la santé mentale. Sur la photo, les résultats de 2019. Renseignements : https://fondationcervo.com.

En souvenir...

Le 11 mars 2020. L’Organisation mondiale de la santé, par la voie de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus (photo), annonce officiellement que l’épidémie de la COVID-19 est devenue une pandémie.

Anniversaires

Céline Galipeau (photo), chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 65 ans...Marcel Martel, ex-maire de Jonquière (1991-1999) maintenant consultant de Québec...Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur à La Joute (LCN) 54 ans...Olivia Tapiero, romancière québécoise, 32 ans...Thora Birch, actrice américaine, 40 ans...Claude McKenzie chanteur, membre de Kashtin, 55 ans...Michel Harvey, ex-journaliste sportif (RDS, SRC, RDI TVA), 67 ans...Bobby McFerrin, interprète (Don't Worry Be Happy), 72 ans.

Disparus

Le 11 mars 2021. Archie Lang (photo), 72 ans, ex-député de la circonscription électorale de Porter Creek Centre à l'Assemblée législative du Yukon de 2002 à 2011... 2019 : Hal Blaine, 90 ans, batteur américain qui avait joué notamment aux côtés de Frank Sinatra ou des Beach Boys... 2016 : Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois... 2016 : Keith Emerson, 71 ans, claviériste du groupe Emerson, Lake & Palmer... 2015 : Georges Mamelonet, 60 ans, maire de Percé de 2003 à 2008 et député libéral provincial de Gaspé de 2008 à 2012... 2011: Charles-Albert Poissant (photo) 86 ans, philanthrope et homme d’affaires, ancien chef de la direction de Donohue, et ancien président du conseil d'administration de Quebecor... 2009 : Henri Dupuis, 79 ans, personnage bien connu à l’époque de la boxe et de la lutte à la Tour... 2006 : Bernard "Boom Boom" Geoffrion, 75 ans, 14 saisons avec les Canadiens... 1999 : Camille Laurin, 76 ans, le Père de la Loi 101... 1995 : Jean-Pierre Masson, 77 ans, le légendaire personnage de Séraphin Poudrier... 1978 : Claude François, 39 ans, chanteur français.