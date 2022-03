Des dictateurs à l’écran

En voyant Vladimir Poutine mettre en danger l’équilibre mondial en envahissant cruellement l’Ukraine, on ne peut s’empêcher de tracer des parallèles avec d’autres dictateurs tristement célèbres, comme Staline et Hitler. Pour tenter de comprendre les motivations de Poutine, voici trois documentaires sur le parcours du président russe ainsi que deux films de fiction relatant différents moments des règnes de Staline et d’Hitler.

Poutine – le retour de l’ours russe

Photo courtoisie

Dans ce documentaire, le chevronné Frédéric Tonolli s’interroge – en compagnie de nombreux experts – sur les motivations profondes de cette nouvelle guerre froide déclenchée par le politicien sans scrupule et ancien officier du KGB Vladimir Poutine.

► Sur YouTube, ARTE

Poutine, l’espion devenu président

Photo courtoisie

Préparez-vous à passer par toute la gamme des émotions en regardant ce documentaire en trois épisodes qui plonge dans l’esprit de cet ancien espion devenu l’un des politiciens les plus redoutables de notre époque, Vladimir Poutine. On y retrouve des témoignages de ses proches, de ses victimes et de ses opposants ainsi que des images d’archives inédites.

► Sur le site web de Télé-Québec

La vengeance de Poutine

Photo courtoisie

Ce documentaire d’Antoine Vitkine revient sur certains moments clés des 10 dernières années, pendant lesquelles le président russe a préparé sa vengeance, notamment contre l’Occident. François Hollande, Laurent Fabius, Antony Blinken, conseiller de Barack Obama, ou encore Vladimir Iakounine, membre du « premier cercle » de Vladimir Poutine, évoquent la personnalité de l’homme fort de la Russie.

► Sur Vimeo

L’ombre de Staline

Photo courtoisie

Bien avant Poutine, Staline a lui aussi multiplié les agressions contre le peuple ukrainien. Sorti en 2020, ce drame de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland (Europa Europa) revient sur le Holodomor, le génocide par la faim organisé par Staline en Ukraine au début des années 1930 qui a fait plusieurs millions de victimes, majoritairement des paysans ukrainiens. Ce triste chapitre de l’histoire de l’Ukraine est raconté dans le film à travers l’expérience vécue de Gareth Jones (campé par l’acteur James Norton), un journaliste britannique qui a révélé au reste de la planète l’existence de cette grande famine ukrainienne orchestrée par Staline.

► Sur Crave et iTunes

La Chute

Photo courtoisie

Ce drame historique réalisé par Oliver Hirschbiegel en 2004 nous plonge dans l’intimité d’Adolf Hitler en relatant les derniers jours du dictateur nazi et la chute du Troisième Reich, pendant la prise de Berlin, en avril 1945. L’acteur Bruno Ganz livre une performance magistrale sous les traits d’Hitler.

► Sur Amazon Prime Video