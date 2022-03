Forte hausse des abandons à la SPA de Québec

Après une année «excellente» pour le placement d’animaux domestiques l’an dernier, la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec observe une nette augmentation de 66% des abandons depuis le début de 2022.

Le refuge animalier a pris en charge 224 animaux abandonnés en janvier et février, comparativement à 135 pour la même période l’an dernier.

«Il est encore tôt dans l’année pour tirer la sonnette d’alarme et les chiffres sont objectivement petits, alors les proportions qui s’en dégagent doivent être prises avec un grain de sel, mais la tendance est extrêmement inquiétante. À ce rythme, les refuges vont avoir d’énormes problèmes dans les prochaines semaines et mois», explique Félix Tremblay, directeur général de l’organisme.

La SPA de Québec craint de recevoir «en une seule année» les animaux qui auraient normalement été abandonnés pendant la pandémie, en plus de ceux qui ont été adoptés «pour les mauvaises raisons» dans les deux dernières années.

M. Tremblay soulève que «la saison des chatons va commencer très bientôt» et que si elle coïncide avec une vague majeure d’abandons, «les refuges de partout au Québec vont avoir besoin d’aide importante.»

Bâtiment petit

Or, la SPA de Québec doit en plus composer avec un bâtiment mal adapté, situé dans un ancien garage de mécanique lourde, selon l’organisme. Celui-ci soutient que «des régions qui ne contiennent qu’une fraction de la population de la capitale ont des refuges beaucoup plus grands et mieux aménagés».

«Une vague d’abandons ne ferait qu’exacerber le manque criant d’infrastructure animalière dans la région de Québec. Les infrastructures actuelles ont plus que fait leur temps. Ça nous prend un refuge digne du 21e siècle, de la capitale et de sa population animale», a affirmé M. Tremblay.

En 2021, le taux d’adoption des animaux aptes a été de 100% dans le refuge de l’avenue Galilée.