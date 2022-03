La Caisse et IQ ont 128M$ dans des fonds liés au clan Desmarais

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec (IQ) ont investi plus de 128 millions de dollars dans des fonds de Paul Desmarais III ces dernières années.

• À lire aussi: Portage annonce la clôture de son troisième fonds

Hier, à une question du Journal, la Caisse de dépôt a confirmé avoir misé un 30 millions $ de plus dans le troisième fonds Portage III, de Portage Ventures, la branche de capital de risque de Sagard dirigée par Paul Desmarais III.

Au total, le bas de laine des Québécois a investi en l’espace de quelques années plus de 93 millions de dollars dans divers fonds liés au clan des Desmarais.

Si l’on ajoute les 35 millions de dollars dans la première ronde de financement de novembre dernier du fonds de Sagard Placements Privés Canada d’Investissement Québec, ce chiffre grimpe à 128 millions de dollars.

Au 31 décembre 2021, les cinq principaux placements de portefeuille de Portage dans le Fonds I et le Fonds II, étaient Wealthsimple, KOHO, Clark, Albert et Alpaca.

Pour cette période, l’actif sous gestion de Portage, incluant le Fonds I et le Fonds II, a dépassé 3,3 milliards $.

Techno financière

Au fil des ans, Paul Desmarais III, a multiplié les investissements de toutes sortes dans des firmes de technologie financière.

Outre Portages Ventures, il est aussi cofondateur et président de Diagram, qui s’intéresse à l’assurance, au logiciel, à la santé, à la chaîne de blocs et aux cryptomonnaies.

Dans son portefeuille, on retrouve notamment la firme de télémédecine Dialogue, qui a comme lobbyiste Alexandra Dionne Charest, la fille de Jean Charest, qui aspire à devenir chef du Parti conservateur du Canada.

En mars 2021, Dialogue a fait son entrée en Bourse. La société vaut désormais plus de 353 millions de dollars à Toronto.

Hélène Desmarais

Alors que Paul Desmarais III multiplie les investissements dans des firmes de techno financière, sa mère, Hélène Desmarais, est très active dans le secteur de l’intelligence artificielle, qui reçoit beaucoup de fonds publics.

Il y a trois ans, Le Journal soulignait qu’elle était à la tête d’organismes auxquels l’État a confié près de 300 millions de dollars pour développer cette industrie stratégique et d’avenir.

Fin février, Le Journal racontait l’histoire d’un chercheur qui craignait que les 1,2 milliard de dollars de fonds publics en intelligence artificielle ne soient pas payants si l’on n’arrive pas à mieux garder la propriété intellectuelle ici.

► Vous avez des documents d’intérêt public à partager, n’hésitez pas à les faire parvenir à francishalin@protonmail.com

Les millions de la Caisse de dépôt et d’Investissement Québec dans les fonds liés au clan Desmarais

CAISSE DE DÉPÔT

Portage II : 15 M$

Portage III : 38 M$

Sagard PE Canada : 40 M$

INVESTISSEMENT QUÉBEC

Sagard PE Canada : 35 M$

Total : 128 M$

Source : Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec