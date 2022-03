La Croatie critique l'OTAN après qu'un drone militaire de fabrication russe se soit écrasé à Zagreb

Le premier ministre croate a déploré samedi les défauts de coordination de l'OTAN après qu'un drone militaire «lancé sur le territoire de l'Ukraine» s'est écrasé à Zagreb sans aucune alerte alors qu'il avait traversé le ciel roumain et hongrois.

Appelant au «renforcement de la coopération» au sein de l'alliance, Andrej Plenkovic a jugé «évident que la réaction n'était pas bonne, ni l'estimation du niveau du danger, ni la communication avec d'autres pays de façon prompte et rapide (...)»

«Il s'agit d'un incident qui ne doit pas se répéter», a-t-il déclaré, durant une visite sur le lieu de la chute du drone, et appelé à en tirer les leçons de ce «test» qualifié de «sérieux».

L'engin s'est écrasé jeudi soir dans un parc, situé à six kilomètres du centre de Zagreb, à côté d'une cité universitaire hébergeant 4500 étudiants et à quelque 200 mètres d'un quartier résidentiel, sans faire de victimes. Une quarantaine de voitures garées sur un stationnement ont été endommagées.

Selon le dirigeant croate, il s'agit d'un Tupolev Tu-141 Strizh, un drone de reconnaissance de fabrication soviétique utilisé dans les années 1970 et 1980. Long de 14 mètres, cet engin pèse plus de 6 tonnes.

«Lancé de toute évidence sur le territoire de l'Ukraine», l'engin a volé dans l'espace aérien de la Roumanie et de la Hongrie, avant de s'écraser à Zagreb, après «sept minutes» de vol en Croatie, selon M. Plenkovic.

«Nous ne savons pas à qui il appartenait (...) les parties russe et ukrainienne affirmant que ce n'est pas le leur», a-t-il expliqué, en ajoutant que des éléments qui seront découverts lors de l'enquête permettront peut-être d'avoir cette réponse.

Zagreb se trouve à quelque 550 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière la plus proche de l'Ukraine envahie depuis le 24 février par des forces russes.

Selon les autorités croates, l'engin se trouvait dans l'espace aérien hongrois pendant environ 40 minutes, sans que la Croatie n'en soit alertée.

«C'est l'espace aérien de l'OTAN, roumain, hongrois et croate, et nous ne pouvons plus tolérer une telle situation. Elle ne devrait pas se reproduire. Il s'agissait d'une menace évidente à laquelle on aurait dû réagir», a déclaré M. Plenkovic.

Plus tard dans la journée, il a twitté avoir demandé au secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg à ce que l'alliance «établisse les faits sur cet incident sérieux».

«Nous avons convenu de rester en contact étroit et de travailler ensemble pour établir les faits», a réagi le dirigeant de l'OTAN sur Twitter.

Un responsable de l'OTAN avait déclaré vendredi à l'AFP que «la défense aérienne et antimissile intégrée (de l'alliance, ndlr) a suivi la trajectoire d'un objet qui s'est ensuite écrasé à Zagreb».

