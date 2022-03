La journaliste Marie-José Turcotte prend sa retraite

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Pékin marquera la fin d'une grande carrière journalistique pour Marie-José Turcotte.

Première femme journaliste à présenter les sports à la télévision de Radio-Canada, Marie-José Turcotte devient aussi la première femme à animer une émission de sport au Québec quand elle se voit confier les rênes de «L’univers des sports», en 1988.

Au cours de sa carrière, elle a participé à la couverture de 17 Jeux olympiques, dont 15 à titre de chef d’antenne à Radio-Canada, soit ceux de Calgary, Séoul, Albertville, Atlanta, Nagano, Sydney, Salt Lake City, Athènes, Turin, Pékin, Sotchi, Rio, Pyeongchang, Tokyo et les récents Jeux d’hiver à Pékin.

Ayant avisé la direction de Radio-Canada Sports de son intention de prendre sa retraite ce printemps, elle a choisi de conclure sa carrière à l’antenne avec l’animation des Jeux paralympiques d’hiver, dont la dernière émission sera diffusée ce dimanche, à 15 h, sur ICI TÉLÉ.

La place des femmes à la télé

En 2014, Marie-José est devenue membre de l’Ordre du Canada pour avoir contribué à ouvrir les portes du métier de journaliste aux femmes et pour avoir mis de l’avant le sport féminin tout au long de sa carrière.

Elle a remporté 15 prix Gémeaux ainsi que le titre d’Immortelle de la télé décerné par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, ainsi que le titre de femme la plus influente de l’année décerné par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique.

Au fil de ses 40 ans de carrière, elle a aussi reçu le prix du journalisme René-Lecavalier, le prix du journalisme en loisir Molson et le titre de Femme de l’année en communication décerné par la Fondation du YMCA.