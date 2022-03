Le maire de Saint-Augustin veut rembourser 100 % de la dette d’ici 7 ans

Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau, ambitionne de rembourser 100 % de la dette de sa Ville d’ici 2029.

Dans un long texte qu’il a fait parvenir aux médias, vendredi, M. Juneau explique sa vision des choses et affirme que l’extinction complète de la dette devient «un objectif plus que souhaitable» et «réaliste».

Redoutant la hausse à venir des taux d’intérêt, dans le contexte inflationniste actuel, il juge «aberrant» d’envoyer plus de 2 millions $ par année «dans les poches des banquiers», afin de rembourser les intérêts sur la dette. Il s’agit «des taxes versées par des milliers d’Augustinois en pure perte. Il y a de quoi être interpellé», peut-on lire.

Dans son texte, il évoque le remboursement intégral de la dette «à moyen terme». En entrevue avec Le Journal, il a précisé ses intentions. Il souhaite y parvenir d’ici la fin du prochain mandat, d'ici 2029. «Oui, c’est réaliste.»

Il s’agirait d’un revirement spectaculaire. En 2015, en pleine crise financière, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures avait été contrainte d’augmenter le compte de taxes des citoyens près de 25 % d’un seul coup. La dette nette avait atteint un sommet par la suite d’environ 120 M$, soit plus de 400 % du budget de dépenses de proximité (excluant la quote-part versée à la Ville de Québec pour l’agglomération).

Depuis l’élection de Sylvain Juneau en 2015, la dette fond à vue d’œil. Au 31 décembre 2021, elle se situait à 55,2 M$ et devrait à nouveau baisser à 48,8 M$ d’ici la fin de l’année. La Ville, qui a hérité d’un chèque de 24 M$ l’an dernier grâce à sa victoire en Cour d’appel contre la Ville de Québec (saga de la quote-part), nage désormais dans les surplus, lesquels ont franchi la barre des 60 M$.

Ses adversaires disent déjà que la Ville n'a plus de dette «sur papier». La Ville ne peut cependant effacer l'ardoise d'un seul coup, rappelle le maire. Elle doit respecter les fenêtres de remboursement.

«Pas une obsession»

En entrevue, M. Juneau s’est défendu d’être obsédé par la dette. Il dit avoir toujours été clair sur ses intentions depuis qu’il s’est lancé en politique en 2015 et s’être fait réélire à chaque fois en promettant de rembourser la dette à vitesse grand V, quitte à maintenir un compte de taxes beaucoup plus élevé que dans les villes voisines.

«Ce n’est pas de l’obsession. S’il y a de gens qui aiment payer des intérêts... Le plus vite on rembourse, le mieux c’est (...) Il y en a qui font les affaires tranquillement. Moi, je ne suis pas venu ici pour regarder ça passer puis attendre. Tu peux être sûr que si l’Équipe Corriveau avait été réélue, ça ne finirait plus de finir», a-t-il balancé.

Infrastructures en bonne santé

M. Juneau reconnaît le principe d’une dette « saine » mais la meilleure des dettes, à ses yeux, c’est «celle qu’on a fini de rembourser». D’autres municipalités se sont cassé les dents ailleurs au Québec en tentant d’éliminer leur dette, tout en négligeant leurs infrastructures. «Dans notre cas à nous, ce n’est pas ça du tout. On a augmenté de façon importante nos dépenses en immobilisations. On a un PQI de 89 M$ sur cinq ans. On ne néglige pas nos infrastructures, bien au contraire», rétorque-t-il.

Quant au principe de l’équité intergénérationnelle, il répond que les générations futures seront toujours appelées, de toute façon, à mettre l’épaule à la roue. C’est un cycle sans fin. «Il y aura toujours de l’asphalte à faire et des dépenses en immobilisations. Ce n’est pas vrai que les générations futures ne les payeront pas. Tout le monde va payer.»

Rappelons que le maire Juneau compte réussir à rembourser 100 % de la dette tout en promettant un gel de taxes pour les 3 prochaines années. Cette année, la facture de taxes a diminué de 8 %.

