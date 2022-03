Le masculin, le féminin

Mon père aime son vin rouge quand il est « doux ». Il le définit comme tel, faute de meilleur mot. Dans le jargon du vin, la douceur implique une certaine teneur en sucre. Pour décrire un vin peu corsé, on utilisera plutôt les épithètes : souple, délicat, suave, soyeux, léger, fin et gouleyant. D’autres diront qu’ils sont : de soif, de plaisir, « glou-glou ». Enfin, ce dernier terme, employé encore trop souvent à mon avis : féminin. Pire, des vins « de femme ».

Au moment où j’écrivais ces lignes, mes réseaux sociaux étaient remplis de portraits de vigneronnes et autres professionnelles du vin, dans la foulée du 8 mars. Des femmes dont on soulignait le talent, le leadership, la détermination et le caractère. Il y a 20 ans, de mémoire, les qualificatifs étaient autres. La définition de la féminité aurait-elle évolué ?

Mon père a eu 75 ans cette semaine. Comme bien des hommes de sa génération, il est bien campé dans son genre. Il aime la pêche, la menuiserie et les voitures. Il aime son whisky pur, et son gin sans tonic, mais plus que tout, il aime son vin rouge quand il est « doux ». Allez lui dire que c’est féminin.

Brigaldara, Valpolicella 2020

Italie 13 %

2,5 g/L | ★★★★ | $1/2

Code SAQ : 14320523

La vocation viticole de Brigaldara ne remonte qu’à 1979. Aussi jeune soit-il, le domaine de la famille Cesari est un fier gardien des méthodes traditionnelles de la Valpolicella. Leur 2020, sans surprise, est pur, vibrant et authentiquement véronais, sans maquillage boisé. Cet assemblage de corvina, de corvinone et rondinella est vibrant et regorge de saveurs de griotte et d’airelles, sur fond de fines herbes séchées. À servir frais, autour de 15 °C, avec des aubergines puttanesca.

Domaine de la Charmoise, Touraine 2020, Gamay, Henry Marionnet

France 13,5 %

2,3 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 329532

J’ai un attachement particulier à ce gamay de Touraine que j’ai bu si souvent entre amis il y a une dizaine d’années. C’était notre rouge de pique-nique ; un vin passe-partout vendu à bon prix et disponible dans des centaines de succursales. Le temps a passé, mais le vin n’a pas tant changé. Souple, fruité, ponctué de notes poivrées et végétales, avec des tanins granuleux en fin de bouche. Simple, mais bon en toute occasion.

Weingut Pittnauer, Pitti 2020, Burgenland

Autriche 12,5 %

5,8 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14444201

Un assemblage de blaufränkisch et de zweigelt, à parts égales. Gerhard Pittnauer les cultive en bio, en périphérie du lac Neusiedl, dans la partie orientale de l’Autriche. Une expression ronde, gourmande et juteuse de deux rouges autrichiens. Toujours aussi frais et digeste, malgré la présence d’un léger sucre résiduel (5,8 g/L), équilibrée par une saine acidité naturelle. Très bel accord pour une ratatouille.

Meinklang, Zweigelt 2020, Burgenland

Autriche 13 %

1,5 g/L – Biodynamie | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14827535

La famille Michlits pratique la polyculture à plus ou moins un kilomètre de la frontière hongroise. Leur terre se partage entre les pâturages des bovins, la culture de céréales anciennes, ainsi qu’un verger et un vignoble conduits en biodynamie. En 2020, ils signent un zweigelt pur et délicat, mais aussi fringant et plein de vitalité, notamment grâce à une acidité fraîche qui laisse en finale une sensation à la fois rassasiante et désaltérante.

Château Cambon, Brouilly 2020

France 13 %

1,8 g/L | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 13385931

Impossible de parler de rouge de soif sans inclure un vin du Beaujolais. Et pourquoi pas un brouilly, l’un des plus gouleyants et accessibles (en style) qui soient ? Celui de Marie Lapierre et Jean-Claude Chanudet est toujours plus substantiel que la moyenne de l’appellation, mais il n’en est pas moins l’incarnation du gamay en mode « nature », dans tout ce qu’il a de plus affriolant et croquant. Ce qui n’exclut pas la longueur et une certaine profondeur. Savoureux, comme toujours.