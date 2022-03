L’Océanic domine les Remparts

RIMOUSKI | Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour les Remparts de Québec qui se sont inclinés 9 à 2 face à l’Océanic vendredi soir à Rimouski, deux jours après avoir écrasé l’Armada de Blainville-Boisbriand 11 à 0.

L’attaquant Xavier Cormier (4 passes) et le défenseur Mathis Gauthier (1 but et 3 passes) ont amassé quatre points chacun pour les vainqueurs tandis que William Dumoulin a obtenu un tour du chapeau. Luka Verreault a réalisé un doublé pour l’Océanic. Les autres buts de l’Océanic sont l’œuvre de Cam Thomson, Jacob Mathieu et Maël St-Denis.

Bon début pour les Remparts

Après une domination des Remparts lors des 10 premières minutes de jeu, l’Océanic s’est imposé graduellement pour finalement prendre les devants 2 à 0 sur deux buts initiés par le défenseur Mathis Gauthier. Ce dernier a rejoint Maxim Coursol avec une bombe du milieu de son territoire à l’entrée de la zone adverse. Coursol a habilement remis à Cam Thomson (10e) qui a battu le gardien des Remparts, William Rousseau, d’un bon lancer des poignets.

Quelques minutes plus tard, Gauthier a servi une passe parfaite à Luka Verreault (17e) qui a dégainé sur réception de l’enclave.

L’Océanic a ajouté deux buts en deuxième période en plus de limiter les Remparts à seulement cinq tirs contre 14. Gauthier (2e) a profité de la circulation devant le filet adverse pour battre le gardien des Remparts avec un lancer des poignets de la ligne bleue dans le haut du filet à la suite d’une remise d’Alexander Gaudio. Quelques minutes plus tard, William Dumoulin (9e) a marqué en avantage numérique, sur des passes de Cormier et Louis Robin.

Une pétarade en troisième

Verreault a marqué son 2e but du match en début de 3e période à la suite d’une belle passe de Cormier, son 3e point de la partie. La pétarade de l’Océanic s’est poursuivie avec deux buts rapides par Dumoulin et Jacob Mathieu.

En milieu de période, Dumoulin a complété son tour du chapeau en avantage numérique. Maël St-Denis a complété la marque. Viljami Marjala a privé Patrik Hamrla d’un blanchissage en marquant deux fois en fin de match.