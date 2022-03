Les Stars récompensent Joe Pavelski

Joe Pavelski ne dérougit pas depuis qu’il est un membre des Stars de Dallas et l’équipe a récompensé le vétéran en lui offrant une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 5,5 millions $, vendredi.

• À lire aussi: CH: un jeu de puissance plus efficace

• À lire aussi: Trophée Art Ross: un premier Québécois depuis Martin St-Louis?

Le joueur de centre de 37 ans pourrait toucher un bonus maximal de 500 000 $. Il a d’ailleurs accepté une diminution de salaire, lui dont le contrat de trois ans et 21 millions $ s’achevait au terme de la présente campagne.

«Nous sommes très motivés à gagner ici et nous avons pleinement confiance envers [le propriétaire] Tom Gaglardi et sa famille et [le directeur général] Jim Nill pour nous donner toutes les ressources pour y arriver. Nous avons un vestiaire incroyable, et c’était important pour moi et ma famille de montrer que nous y croyons», a expliqué Pavelski par voie de communiqué.

L’Américain vogue au meilleur rythme offensif de sa carrière en 2021-2022. Après 56 matchs, il a amassé 22 buts et 37 mentions d’aide pour un total de 59 points. Lors de la saison écourtée de l’an dernier, Pavelski avait accumulé 51 points en 56 rencontres.

Cette saison, il a représenté Dallas au match des étoiles, ayant reçu la quatrième invitation de sa carrière à l’événement.

«Pendant ses trois saisons ici, Joe a prouvé qu’il était l’une des voix les plus puissantes et respectées du vestiaire, en plus d’être l’un des plus constants sur la patinoire, a indiqué Nill. [...] Il est un vrai professionnel, un meneur incroyable, et un exemple pour tout le monde au sein de notre organisation.»

Pavelski a été un choix de septième tour (205e au total) des Sharks de San Jose au repêchage de 2003. Il a disputé ses 13 premières saisons dans l’uniforme de l’équipe californienne, dont il a été le capitaine pendant quatre ans, avant de s’entendre avec les Stars comme joueur autonome en 2019.