Médicaments et matériel de soins : aidez l’Ukraine

Les besoins en équipement de soins, d’hygiène et de survie sont de plus en plus importants en Ukraine, alors que de nombreux citoyens s’y trouvent encore. Les gens qui souhaitent contribuer à soutenir l’Ukraine en offrant des dons autres qu’en argent, peuvent le faire en se rendant au 1788, chemin de la Canardière.

Plusieurs produits en vente sans ordonnance sont en demande, tels que des anti-inflammatoires, antidouleurs, antihistaminique et onguents anesthésiques et antibiotiques.

Il s’agit de produits comme l’advil, tylenol, benylin et polysporin. Les produits ne doivent pas avoir été ouverts.

«Ce sont ces médicaments sans prescription dont nous avons le plus besoin», indique Nataliya Lityuk, responsable de la collecte.

Le matériel de soins est aussi recherché. Tous les types de bandages seront acceptés.

Le pays a grandement besoin de trousses de premiers soins complètes.

«Les trousses de premiers soins sont primordiales, parce que là-bas, on doit faire des garrot pour cesser le sang», fait valoir la responsable.

Le centre de don recherche également de la poudre et de la nourriture en poudre pour bébé, tout comme des produits d’hygiène personnelle et couches pour adultes.

«Les couches pour adultes, c’est parce qu’il y a beaucoup de personnes blessées, donc pas facilement déplaçables», précise Mme Lityuk.

Comme plusieurs endroits n’ont plus d’électricité et que des citoyens n’ont plus d’endroit pour dormir, des couvertes, des sacs de couchage, des lampes de poche et des «power bank» leur seront très utiles. Ces items n’ont pas à être neufs, mais ils doivent être nettoyés et fonctionnels.

Le local est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Les gens de Lévis et les environs qui souhaitent faire un don peuvent contacter Hanna Spirina au 581 984-0266.