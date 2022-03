Montréal: une femme de 26 ans portée disparue depuis mardi

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver une femme de 26 ans qui manque à l’appel depuis trois jours.

Lin Liang aurait donné de ses nouvelles pour la dernière fois mardi vers 19 h 45 et pourrait se trouver dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Liang se déplace à pied et en transport en commun, selon la police de Montréal qui dit que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La femme d’origine asiatique mesure 1,70 m, pèse 61 kg et a des yeux bruns et des cheveux noirs droits et courts, a indiqué le SPVM.

La police ne dispose d’aucune caractéristique des effets vestimentaires portés par la jeune femme, a-t-on précisé.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec le poste de quartier le plus proche.