Ottawa coupe les liens scientifiques avec les institutions russes

Les institutions scientifiques du gouvernement canadien sont les dernières à couper les ponts avec des établissements de recherche russes «dans [un] esprit de solidarité» avec le peuple ukrainien, dont les étudiants recevront un coup de pouce.

• À lire aussi - [EN DIRECT] 16e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi - Ukraine: poursuite de l’offensive russe, menace de «sanctions massives» européennes

Le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique précise dans un communiqué vendredi matin que la mesure ne s’appliquerait pas au niveau des individus.

«Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle historique joué par les scientifiques, les universitaires et les chercheurs pour défendre la liberté et lutter contre la tyrannie. Ainsi, nous n'interdisons pas à large échelle les travaux menés en collaboration avec des chercheurs russes individuels», fait-on savoir.

«Toutefois, nous avons demandé aux organismes de financement de la recherche d'appliquer des mesures strictes interdisant le financement de recherches conjointes risquant de favoriser les intérêts du régime de Vladimir Poutine. Nous avons demandé au Conseil national de recherches Canada de mettre en place des mesures de protection similaires pour ses propres activités.»

Les principales institutions de recherches sous l’égide du fédéral sont les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines.

Ottawa «prie» les institutions indépendantes, mais financées par le gouvernement de «limiter leurs travaux avec la Russie». Génome Canada, Brain Canada ou encore la Fondation canadienne de l’innovation sont des exemples de ce groupe.

Un fonds spécial pour les étudiants ukrainiens

Par ailleurs, les organismes de recherche recevant de l’argent du fédéral créeront un fonds spécial pour les étudiants ukrainiens en stage à la maitrise, au doctorat et au postdoctorat.

«Les Ukrainiens titulaires d'une subvention de l'un de ces trois organismes et qui sont directement touchés par la crise pourront demander une aide financière d'appoint à court terme. Ainsi, les étudiants et les boursiers postdoctoraux admissibles qui ont dû quitter l'Ukraine à cause du conflit, ainsi que ceux qui avaient l'intention de rentrer en Ukraine en 2022, mais ne peuvent le faire dans les circonstances, seront en mesure de poursuivre leurs recherches ici même au Canada», fait-on savoir.

Le nombre d’Ukrainiens ayant fui la guerre lancée par la Russie il y a un peu plus de deux semaines a dépassé les deux millions au moment d’écrire ces lignes.

À VOIR AUSSI