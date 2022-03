Le blogueur saoudien Raïf Badawi libéré

Le blogueur saoudien Raïf Badawi a été libéré vendredi après dix ans de détention pour avoir critiqué les autorités religieuses de l’Arabie saoudite.

C’est ce qu’a confirmé en matinée sa conjointe et ancienne candidate bloquiste à Sherbrooke, Ensaf Haidar, sur son compte Twitter.

La sortie de prison du blogueur ne garantit cependant pas son retour au Canada, puisqu’il est visé par une interdiction de quitter le pays pendant 10 ans.

«Il lui sera également interdit d’utiliser les médias sociaux et il a été condamné à une amende équivalente à plus de 300 000 dollars canadiens», avait déploré dernièrement Colette Lelièvre, responsable des campagnes et des actions chez Amnistie internationale Canada.

Mme Haidar avait d’ailleurs interpellé le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, dans une lettre envoyée en février dernier afin de réclamer la fin de cette interdiction.

«Nous sommes heureux de ce développement extraordinaire et offrons notre entière collaboration à Raïf Badawi et Ensaf Haidar pour la suite des choses», a écrit vendredi sur le média social le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.