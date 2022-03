Région de Québec: trois jeunes accusés d’agression sexuelle armée

Trois jeunes individus ont été accusés d’agression sexuelle armée après avoir tenté de droguer un jeune garçon pour le séquestrer et le battre lors d’une soirée prévue pour piéger la victime.

Histoire troublante au palais de justice alors que trois jeunes hommes de 18 ans de Québec et Lévis ont comparu pour faire face à de graves accusations d’agression sexuelle armée et d’avoir tenté de droguer cette même victime. Yohan Roy-Morin, Derek Ruel et Esteban Dubé, tout âgé de 18 ans, ont comparu devant le juge vendredi.

Photo tirée de Facebook

Or, les trois jeunes, de même que deux jeunes femmes avaient déjà été arrêtés le 4 mars dernier en lien avec cette même histoire pour des accusations de voie de fait lésions corporelles, menace de mort, séquestration et vol. Les deux femmes de 22 ans avaient été libérées, mais les trois garçons de 18 ans étaient demeurés incarcérés en prévision de nouvelles accusations maintenant déposées contre eux.

Piège

Les événements reprochés remontent au 23 février alors qu’un garçon ciblé par le quintette aurait été invité à une fête dans un appartement de Charlesbourg. Tard dans la nuit, les policiers de Québec avaient toutefois été appelés pour un jeune garçon blessé qui se trouvait dans le secteur de la 42e rue, près de l’autoroute de la Capitale.

Selon nos informations, le jeune garçon blessé aurait refusé de porter plainte, mais les enquêteurs du SPVQ ont tout de même lancé une enquête compte tenu de la nature de l’histoire et procédé à l’arrestation des cinq jeunes impliqués le 4 mars.

Il appert que la jeune victime aurait été invitée à une soirée spécifiquement organisée par les accusés pour le piéger. Une fois à l’intérieur de l’appartement, la victime aurait été droguée, puis séquestrée et volé son cellulaire.

Les autres gestes reprochés auraient aussi été commis pendant la même soirée du 23 février. Une agression sexuelle armée telle que libellée par le procureur du DPCP dans ce dossier est passible d’un emprisonnement de 14 ans.

La porte-parole de la police de Québec, Sandra Dion a indiqué que les accusés auraient pu faire d’autres victimes et demande à toute personne qui a de l’information à ce sujet à communiquer avec eux au 641-AGIR. Les trois jeunes adultes reviendront quant à eux en cour la semaine prochaine.