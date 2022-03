«Soigner l’esprit»: au-delà des pilules...

La maladie mentale est explorée sous un nouveau jour dans ce documentaire fort intéressant de Catherine Mullins.

Lorsqu’on prononce les mots de bipolarité ou encore de psychose, on pense immédiatement à des médicaments. Des pilules aux effets secondaires invalidants dont le nom fait aussi peur que le nom de la maladie. Catherine Mullins, avec un art consommé de la narration, commence par nous présenter Alo, puis Myriam Anouk. Ils ont tous deux été diagnostiqués, ont tous deux des symptômes pénibles, et prennent des médicaments psychotropes.

La cinéaste s’interroge alors: ces pilules sont-elles nécessaires? Que font-elles exactement? Existe-t-il des médecins qui prônent une autre approche? Patiemment, elle interroge des experts, dont des psychiatres, pose des questions, explique au spectateur les enjeux des compagnies pharmaceutiques.

Catherine Mullins remonte ainsi le fil du temps, souligne la théorie du «déséquilibre chimique» des maladies mentales, les médicaments qui sont donc prescrits, et les efforts surhumains pour s’en défaire. Car, en abordant les thérapies actuelles, centrées sur l’écoute du malade et non sur les pilules, le sujet de l’arrêt des psychotropes est abordé. Le spectateur, incrédule, entend parler de ces baisses de médication durant des années.

La réalisatrice n’est pas dans le propos-choc ou la phrase qui fait bondir. À l’inverse d’une série comme l’excellente «Dopesick», elle ne cherche pas la controverse, mais la solution. Elle ne crie pas, elle démontre. Que d’autres approches existent et donnent des résultats, que les malades peuvent s’en sortir et vivre à peu près normalement même si la route est longue et semée d’embûches. Et ce message à la fois calme, pondéré et documenté fait du bien, surtout après les années que nous venons de vivre.

«Soigner l’esprit» prend l’affiche vendredi, le 11 mars au Cinéma du Musée de Montréal.