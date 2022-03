Soins Médico-esthétiques à Québec

Derrière le succès grandiose de cette entreprise, il y a cette volonté partagée par Cécile Dufour et Simon Pelletier de rendre les soins médico-esthétiques accessibles à tous. Ils vous offrent les meilleures technologies pour la peau, une approche humaine et personnalisée, un environnement professionnel et sécuritaire et ce, à prix toujours abordable.

Viva, c’est également une référence en épilation laser triton à Québec, avec plus de 60 000 traitements à son actif. Toute l'équipe vous invite à célébrer avec elle cette décennie en profitant d’une remise de 100 $ sur l’ensemble des produits et services lors de votre première consultation gratuite. Faites vite, les places sont limitées.

Pour en savoir davantage consultez le www.cliniqueviva.com ou passez à l’une des quatre cliniques de Ste-Foy, Pierre-Bertrand, Lebourgneuf et Neilson.