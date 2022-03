Lors de la Journée internationale des femmes, TVA Sports a rendu hommage aux femmes dans le cadre des émissions du Match de LNH et de L’après-match. Ce soir, Sport-Hommage Mauricie tiendra sa Soirée coups de cœur Sport-Hommage Desjardins Mauricie pour souligner l’excellence sportive et l’engagement communautaire. La soirée sera télédiffusée sur les ondes de MATV et de Nous TV.

Photos Pascale Vallée, Michel Guillemette

Dans le cadre de l’émission du Match de LNH, on voyait Mélanie Leclerc, à la réalisation, Marie-Soleil Desjardins, la productrice, Justine St-Martin, qui a animé l’émission, Claude Guillet, analyste, Élizabeth Rancourt, coanimatrice de l’émission L’après-match, Isabelle Éthier, qui est très impliquée dans le monde du hockey et Ann-Sophie Bettez, analyste.

Le préparateur physique québécois, Dominick Patry-Tremblay, s’est joint à l’organisation de baseball des Cubs de Chicago. Dominick qui est présentement au camp des Cubs à Mesa, en Arizona, sera le préparateur physique des Cubs de South Bend dans la Classe A.

André Beauchesne, le président de la Corporation Sport-Hommage Mauricie, est en compagnie des coprésidents d’honneur de la soirée gala, Diane Béchard et Charles Bourbeau, directeur de la Caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux.

Lors de leur visite à l’école secondaire Beaconsfield, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, les joueurs québécois des Alouettes, Kerfalla Exumé et Brian Harelimana ont remis un chandail des Alouettes à Sue Larivière, la directrice adjointe.

Le receveur de passes avec les Alouettes, Eugene « Geno » Lewis a découvert les plaisirs de l’hiver lorsqu’il a fait du traîneau à chiens aux Aventures Plein Air Saint-Hippolyte.

Mondou remettra un don de 100 000 $ au Fonds de secours : crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne. Nicolas Legault et Martin Deschênes invitent les clients à contribuer en faisant des dons en argent ou avec leurs points « Câlin », dans l’un de ses 77 magasins de la province.