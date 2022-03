Ukraine : le Kremlin dit que les Syriens peuvent se porter volontaires pour combattre

La Russie a annoncé vendredi que des ressortissants syriens pouvaient se porter volontaires pour aller combattre les forces ukrainiennes, en réponse à l’acheminement selon elle par l’Occident de «mercenaires» qui soutiennent les troupes de Kyïv.

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou «a dit, qu’avant tout, ceux qui veulent, qui ont demandé (à partir combattre) sont des ressortissants du Proche-Orient, des Syriens», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, peu après que Vladimir Poutine a approuvé l’idée de faciliter l’envoi de combattants volontaires dans les zones de conflit en Ukraine.

La Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l’automne 2015, appuyant ses forces à la fois contre celles de l’opposition et celles des jihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l’essentiel de la Syrie.

Pour le Kremlin, l’envoi de combattants étrangers en Ukraine se justifie, car, selon lui, l’Occident facilite la venue de «mercenaires» en soutien à l’Ukraine, où la Russie a lancé une vaste offensive militaire le 24 février.

«Si le monde occidental est si enthousiaste à l’idée de la venue de mercenaires divers et variés, alors de (notre) côté on a aussi des volontaires qui veulent participer», a dit M. Peskov.

Selon lui, il n’est pas question d’envoyer des combattants volontaires russes.

Plus tôt vendredi, le président Poutine a ordonné de faciliter l’envoi de combattants «volontaires» en Ukraine en réponse à l’acheminement, selon lui, de «mercenaires» par l’Occident.

«Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l’argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l’Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat», a dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

Selon lui, cela se justifie, car «les parrains occidentaux du régime ukrainien ne se cachent même pas» et rassemble ouvertement «des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine».

L’Ukraine a annoncé la création d’une légion d’étrangers volontaires intégrée à ses forces armées pour combattre les forces russes sur son territoire.

