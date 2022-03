Un demi-milliard $: investissements routiers records dans la Capitale-Nationale

Les investissements routiers prévus au cours des deux prochaines années dans la Capitale-Nationale totaliseront un montant record de plus d’un demi-milliard de dollars, a annoncé vendredi le ministre des Transports, François Bonnardel.

• À lire aussi: Sondage: la CAQ freine sa descente, voyants au rouge pour Anglade

En tout, ce sont 85 projets routiers majeurs qui sont prévus pour la région. Sur la liste des chantiers, on retrouve entre autres :

- l’asphaltage de la 5e Avenue (route 371), à partir d’un kilomètre au nord de la rue des Pins jusqu’à la route du Lac-Jacques, à Saint-Gabriel-de-Valcartier;

- la reconstruction du pont enjambant la rivière du Port au Persil, à Saint-Siméon;

- l’asphaltage de la route 365, à Saint-Raymond, et de la route 138, à Donnacona et à Cap-Santé, et l’ajout d’une bande rugueuse médiane sur la route 365, à Neuville.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI...