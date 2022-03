Un sixième député conservateur du Québec appuie Charest

La majorité des troupes conservatrices du Québec, à la Chambre des communes, appuie désormais Jean Charest. Richard Lehoux est devenu, vendredi, le sixième député sur dix, au sein du caucus québécois, à se ranger derrière lui.

Le député de Beauce a confirmé son appui par voie de communiqué, après avoir sondé les membres du Parti conservateur du Canada dans son coin de pays.

« Les membres veulent que le prochain chef soit progressiste, rassembleur et expérimenté. De plus, ils veulent quelqu’un qui connaît bien le Québec ainsi que les régions et qui pourra appuyer toute démarche qui aider au mieux-être de la Beauce », a-t-il déclaré.

« À mon avis, M. Charest est l’homme tout désigné pour le poste et le sera tout autant pour diriger le PCC vers la victoire aux prochaines élections », a ajouté M. Lehoux.

Le député Beauceron ajoute donc sa voix à celles de Dominique Vien, Gérard Deltell, Alain Rayes, Bernard Généreux et Joël Godin.

Trois députés en réflexion

Les députés Pierre Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles) et Richard Martel (Chicoutimi-Le Fjord) poursuivent toujours leur réflexion, nous a-t-on confirmé dans leurs cabinets respectifs.

Même chose pour le député Jacques Gourde (Lévis-Lotbinière) qui ne s’est pas encore prononcé officiellement, a-t-on insisté à son cabinet vendredi, malgré certains articles évoquant son appui. « C’est une erreur », nous a-t-on dit.

En raison de son rôle actuel au sein du parti, le chef adjoint et lieutenant politique du Québec, Luc Berthold, devrait s’imposer la neutralité, nous a-t-on fait savoir.