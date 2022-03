Une école tente de battre le record de la plus longue course à reculons

Les élèves d’une école sherbrookoise se sont lancé le défi insolite de faire la plus longue course de relais à reculons afin d’entrer dans le livre des records Guinness.

Les élèves et le personnel de l'école internationale du Phare de Sherbrooke veulent établir un record Guinness en créant la plus longue course à reculons, à relais.

Vendredi, ils étaient plus de 1000 membres de l'établissement à participer au record. Des professeurs y ont pris part et pas moins de 47 groupes de l'école. Les élèves s'y entraînaient depuis septembre.

Dès 9h10 vendredi matin, les premiers élèves ont fait leur apparition pour débuter la longue course à relais qui se terminait à 15h30 la même journée.

«Quand j'étais petit, je regardais le livre des records et je rêvais d'en faire partie. D'avoir la chance de faire un record aujourd'hui, c'est cool!», a laissé entendre un jeune de secondaire 5 avant de faire la course à relais.

L'organisatrice et professeur à l'école internationale du Phare à Élodie Pépin travaille fort pour que le record soit reconnu par le livre de Records Guinness. Sur place, le comédien Jean-Marie Lapointe, l’ancien recteur du département d’éducation physique et la médaillée olympique Marion Thénault supervisaient la course.

S'il est approuvé par l'organisation du Livre des Records Guinness, le défi devrait faire son apparition dans la prochaine édition de 2023.