Une majorité d'Ukrainiens confiants dans la victoire contre la Russie

Une très large majorité d'Ukrainiens croient en la victoire de leur pays contre la Russie, selon un sondage effectué en début de semaine par l'institut ukrainien Rating.

Cette enquête a été réalisée auprès d'un panel de 1200 personnes - habitant dans diverses régions du pays à l'exception des régions séparatistes de Crimée et du Donbass - jointes par téléphone les 8 et 9 mars, soit une douzaine de jours après le début de l'invasion russe, le 24 février.

Sur cet échantillon, 92% pensent que l'Ukraine pourra repousser l'attaque de la Russie, contre 6% qui n'y croient pas du tout.

Parmi les personnes confiantes dans la victoire, 57% pensent que l'Ukraine gagnera la guerre dans les semaines à venir, dont 18% qui pensent que cela se fera dans la semaine et 39% dans les prochaines semaines.

18% estiment de leur côté que la guerre durera plusieurs mois et 9% qu'elle se terminera dans six mois ou plus, tandis que 16% n'ont pas répondu.

Par ailleurs, 80% des personnes interrogées ont dit participer d'une manière ou d'une autre à la défense de leur pays. En particulier, 39% disent aider l'armée comme «volontaire» et 37% apportent une aide financière.

Plus de détails suivront.

