PARENT, Maurice



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Maurice Parent, cofondateur de Chatel Automobiles (Mercedes Benz de Québec). Il était le fils de feu dame Germaine Parent et feu monsieur Charles-Aimé Parent. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 17 mars 2022 de 17 h à 20 h 30 et le vendredi 18 mars 2022 de 9 h à 13 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine, Carole et feu Nathalie (Laurent Durot); la mère de ses enfants Mme Louisette Beaulieu; ses petits-enfants: Mathieu Côté, Michaël Côté, Phillipe Dorion et Sébastien Durot; ses frères et sœurs: Suzanne (feu Gilles Lessard), Georges-Henri (Jacqueline Villeneuve), feu Dominique (Denise Mauger), Thérèse (Jean-Marc Bédard), Germaine (feu Laurent Mauger) et Gérard (feu Murielle Mauger, Jocelyne Parent); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Charles-Edouard (Françoise Courchesne), Marie-Paule (Maurice Blais), Marie-Claire (Jean-Louis Gaulin), Patricia (Roger Légaré), Alfred (Noëlla Duchesneau), Denise (Odilon Lévesque) et Françoise. La famille désire remercier Mme Jolène Parent pour son grand dévouement, Mme Anne Gingras, M. Jean-Maurice Blais ainsi que M. Raymond Lachance; ses fidèles amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.