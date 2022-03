DUQUETTE, Jean-Guy



Au CIUSSS MCQ-Centre Christ-Roi de Nicolet, le 25 février 2022, est décédé paisiblement à l'âge de 92 ans, M. Jean-Guy Duquette, retraité de la Banque Nationale, fils de feu Léocade Paquette et de feu Georges Duquette, demeurant à Nicolet. La famille accueillera parents et ami(e)s aule samedi 19 mars 2022, à partir de 13 h.Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Pauline Genest Duquette (feu Paul-André Duquette); sa nièce Renée-Éliane Duquette; sa nièce et filleule Sonia Duquette (Dany Dubord); son neveu et filleul Michel Duquette (Karine Lavoie); ses petits-neveux et petites-nièces : Charles Simard, William Simard (Émilie Lamarre-Bouchard), Nadège Simard (Jonathan Morinville), Sarah Duquette, Samuel Duquette et Emma Duquette; et tout particulièrement une amie proche de la famille, Thérèse Derome ainsi que plusieurs cousins et cousines. L'ont précédé, sa sœur Odette Duquette et sa petite-nièce Laurie Duquette. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.