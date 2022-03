BÉRUBÉ, Soeur Lydia, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le lundi 28 février 2022, à l'âge de 100 ans et 2 mois, dont 80 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Lydia Bérubé (Paul-Émile) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Sainte-Louise-de-L'Islet, de monsieur Léon Bérubé et de dame Lucie Dumas. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1N 3Y6. Outre sa communauté religieuse, Sœur Lydia laisse dans le deuil son frère Gérard, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédée dans la Maison du Père: Marthe (Antoine Caron), Alphonse (Noëlla Tardif), Antoine (Eugénie Chiasson) (Jeanne-D'Arc Gaudreault), Annette Pelletier et Paul-Émile (Marguerite Pelletier).