BEAULIEU, Isabelle Allaire



À l'Hôpital St-Sacrement, le 26 février 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Isabelle Allaire, épouse de feu monsieur Roger Beaulieu, fille de feu Gracia Pouliot et de feu Joseph Allaire. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa fille aînée Mireille.Elle laisse, dans le deuil, ses filles : Claudette, Solange (Gilles Pépin) et Édith (Paul Saccà); ses petits-fils : Jean-Sébastien Pépin et Marc-Olivier Pépin; sa sœur : Raymonde Allaire (feu Paul-Émile Tremblay), ainsi que ses neveux, nièce, autres parents et ami(e)s. Elle était également la belle-sœur de: feu Denise Beaulieu (feu Clermont Lelièvre) et feu Pierrette Beaulieu (feu Jean-Marie Poulin). Elle a été confiée à laoù la famille recevra les condoléances à compter de 13h00. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure.